Что известно о скандале с «Пятерочкой», требовавшей у жителя ХМАО раскрыть свои доходы

Скандал с сетью магазинов «Пятерочка» в ХМАО произошел после того, как служба поддержки потребовала от покупателя из Нижневартовска недельный отчет о транзакциях по карте, чтобы вернуть деньги за неполученный товар по доставке. Позже ритейлер вернул клиенту деньги сразу за все покупки. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.
Две недели назад житель Нижневартовска сделал заказ с доставкой в «Пятерочке». Товар привезли не весь. Чтобы вернуть деньги, служба поддержки магазина потребовала от покупателя выписку по счету за неделю. В течение нескольких дней покупатель безуспешно пытался донести до оператора, что такие требования незаконны, но служба настаивала на своем. Покупатель предупредил, что намерен подать жалобы в контролирующие инстанции и пойти в суд.
URA.RU попросило ритейлера прокомментировать ситуацию. В компании признали ошибку службы поддержки и провели дополнительный инструктаж для персонала. «Оператор не вправе требовать от клиентов справку о движении по счетам для возврата денежных средств за заказ, он лишь может запросить подтверждение одной транзакции — оплаты онлайн-заказа», — сообщали в компании.
Спустя несколько дней покупателю вернули деньги, причем за все доставленные покупки. Сами товары отдать не просили. Но ситуация не устроила покупателя, несмотря на полный возврат средств.
Клиента возмутило требование раскрыть транзакции физического лица. «Напишу в Роскомнадзор — в части защиты и обработки персональных данных и в УМВД — в части их возможных утечек», — добавил собеседник агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, какие оценки работе сетевых магазинов дают жители ХМАО. В материале использованы отзывы, размещенные в сервисах 2ГИС и «Яндекс Карты».
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