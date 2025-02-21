Задержанную юристку экс-губернатора Дубровского отпустили под запрет действий

Задержанная юристка экс-губернатора Бориса Дубровского Екатерина Краснихина, проходящая по делу о дорожном сговоре в Челябинской области, была освобождена в зале суда. Суд принял решение наложить на нее запрет определенных действий до 10 апреля. На заседании она рассказала о своих малолетних детях и маме с инвалидностью. Для Краснихиной сторона обвинения не стала запрашивать арест.
«Тот редкий случай, когда соглашаешься с ходатайством следователя, — заявил адвокат Александр Лебедев, передает издание „74.ру“. Краснихиной запретили выходить из дома с 21:00 до 6:00, пользоваться телефоном и интернетом. Отмечается, что женщина воспитывает двоих детей — шести и восьми лет.
Юриста экс-губернатора Дубровского Краснихину задержали в зоне СВО и отправили в Москву. Ее обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области в 2015–2017 годах.
По уголовному делу о картельном дорожном сговоре задержаны нынешний глава миндора региона Алексей Нечаев. Суд в Москве отправил его в СИЗО до 10 апреля. Вместе с Нечаевым были задержаны бывшие топ-менеджеры АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Их вслед за министром также увезли в столицу. Еще был задержан экс-министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик. Последних отправили под арест до 10 апреля. По версии силовиков, с помощью сговора было похищено около 3 млрд рублей из бюджета региона. Подробнее — в материале URA.RU.
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