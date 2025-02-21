21 февраля 2025

В курганские колонии не пустят с насморком

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетителям понадобится справка об эпидокружении
Посетителям понадобится справка об эпидокружении Фото:

В колониях Курганской области приняты дополнительрные меры защиты от коронавируса. В связи с этим посетители с насморком, температурой и другими признаками ОРВИ не смогут попасть на свидание осужденными. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Курганской области.

«Длительные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными проводятся с соблюдением профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Не допускаются на свидания граждане с признаками острого респираторного заболевания», — сообщается на сайте УФСИН.

Посетителям на входе в учреждения будут измерять температуру тела. На длительные свидания смогут попасть граждане, в том числе дети любого возраста, с медицинской справкой об эпидемиологическом окружении.

В медицинских организациях региона также введен масочный режим и разграничен поток пациентов. Эти меры направлены на предотвращение распространения респираторных вирусов, включая грипп и COVID-19, особенно в условиях роста заболеваемости ОРВИ, которая наблюдается в регионе.

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В колониях Курганской области приняты дополнительрные меры защиты от коронавируса. В связи с этим посетители с насморком, температурой и другими признаками ОРВИ не смогут попасть на свидание осужденными. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Курганской области. «Длительные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными проводятся с соблюдением профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Не допускаются на свидания граждане с признаками острого респираторного заболевания», — сообщается на сайте УФСИН. Посетителям на входе в учреждения будут измерять температуру тела. На длительные свидания смогут попасть граждане, в том числе дети любого возраста, с медицинской справкой об эпидемиологическом окружении. В медицинских организациях региона также введен масочный режим и разграничен поток пациентов. Эти меры направлены на предотвращение распространения респираторных вирусов, включая грипп и COVID-19, особенно в условиях роста заболеваемости ОРВИ, которая наблюдается в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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