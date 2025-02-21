В курганские колонии не пустят с насморком

В колониях Курганской области приняты дополнительрные меры защиты от коронавируса. В связи с этим посетители с насморком, температурой и другими признаками ОРВИ не смогут попасть на свидание осужденными. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Курганской области.
«Длительные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными проводятся с соблюдением профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Не допускаются на свидания граждане с признаками острого респираторного заболевания», — сообщается на сайте УФСИН.
Посетителям на входе в учреждения будут измерять температуру тела. На длительные свидания смогут попасть граждане, в том числе дети любого возраста, с медицинской справкой об эпидемиологическом окружении.
В медицинских организациях региона также введен масочный режим и разграничен поток пациентов. Эти меры направлены на предотвращение распространения респираторных вирусов, включая грипп и COVID-19, особенно в условиях роста заболеваемости ОРВИ, которая наблюдается в регионе.
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