22 февраля 2025

Арестован лидер банды, пытавшей студенток в Каменске-Уральском

Давида Анашкина отправили в СИЗО по делу о пытках над свердловскими студентками
© Служба новостей «URA.RU»
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Давид Анашкин не стал общаться с журналистами
Давид Анашкин не стал общаться с журналистами Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Синарский суд Каменска-Уральского арестовал Давида Анашкина — старшего из компании, пытавшей двух студенток в новогодние праздники. Он пробудет в СИЗО как минимум до 4 апреля. За ходом процесса следит корреспондент URA.RU.

На аресте 21-летнего Анашкина настаивало следствие. Защита же просила мягкую меру пресечения. А друзья Анашкина, ожидающие в коридоре, сказали URA.RU, что жертвы сами спровоцировали Давида, якобы оскорбляли его.

О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Агрессоров — Давида Анашкина и несовершеннолетних Данила А. (брат Давида) и Дмитрия Л. — задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили.

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Синарский суд Каменска-Уральского арестовал Давида Анашкина — старшего из компании, пытавшей двух студенток в новогодние праздники. Он пробудет в СИЗО как минимум до 4 апреля. За ходом процесса следит корреспондент URA.RU. На аресте 21-летнего Анашкина настаивало следствие. Защита же просила мягкую меру пресечения. А друзья Анашкина, ожидающие в коридоре, сказали URA.RU, что жертвы сами спровоцировали Давида, якобы оскорбляли его. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Агрессоров — Давида Анашкина и несовершеннолетних Данила А. (брат Давида) и Дмитрия Л. — задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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