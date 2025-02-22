Арестован лидер банды, пытавшей студенток в Каменске-Уральском

Давида Анашкина отправили в СИЗО по делу о пытках над свердловскими студентками

23 февраля 2025 в 14:33 Размер текста - 17 +

Давид Анашкин не стал общаться с журналистами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Синарский суд Каменска-Уральского арестовал Давида Анашкина — старшего из компании, пытавшей двух студенток в новогодние праздники. Он пробудет в СИЗО как минимум до 4 апреля. За ходом процесса следит корреспондент URA.RU. На аресте 21-летнего Анашкина настаивало следствие. Защита же просила мягкую меру пресечения. А друзья Анашкина, ожидающие в коридоре, сказали URA.RU, что жертвы сами спровоцировали Давида, якобы оскорбляли его. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Агрессоров — Давида Анашкина и несовершеннолетних Данила А. (брат Давида) и Дмитрия Л. — задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синарский суд Каменска-Уральского арестовал Давида Анашкина — старшего из компании, пытавшей двух студенток в новогодние праздники. Он пробудет в СИЗО как минимум до 4 апреля. За ходом процесса следит корреспондент URA.RU. На аресте 21-летнего Анашкина настаивало следствие. Защита же просила мягкую меру пресечения. А друзья Анашкина, ожидающие в коридоре, сказали URA.RU, что жертвы сами спровоцировали Давида, якобы оскорбляли его. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Агрессоров — Давида Анашкина и несовершеннолетних Данила А. (брат Давида) и Дмитрия Л. — задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили.