«Хотим самого сурового наказания»: мама студентки, которую пытали в Каменске-Уральском, жаждет расправы

Мама Ани — одной из студенток, которых пытали в автомойке в Каменске-Уральском, — требует привлечь обидчиков не только за хулиганство, но и за похищение и принуждение к действиям сексуального характера. Она желает максимально сурового наказания по этим статьям. Об этом женщина заявила корреспонденту URA.RU перед началом заседания по избранию меры пресечения для обидчиков.
«Хотим самого сурового наказания. Чтобы им вменили все статьи, а не только хулиганство», — рассказала собеседница. По ее словам, у дочери сильный стресс, она не может ходить на учебу в местный колледж. Сама пострадавшая пока не общается с журналистами.
О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным следствия, компания из трех парней в праздники похитила девушек из дома. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео.
Именно родители Ани подали заявление в полицию после случившегося. Но задержали подозреваемых только после резонанса в СМИ и соцсетях. И ужесточили статьи, обвинив не только в хулиганстве, но и по п. п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Давида Анашкина — старшего из компании — арестовали до 4 апреля. Меру пресечения несовершеннолетним Данилу А. (брат Давида) и Дмитрию Л. изберут в ближайшие часы.
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