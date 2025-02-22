22 февраля 2025

«Спонтанно получилось»: подросток раскаялся на суде о пытках над каменскими студентками. Видео

Один из участников пыток над девушками в Каменске-Уральском признал вину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Димтрий Л. утверждает, что девушек не хотели трогать
Димтрий Л. утверждает, что девушек не хотели трогать Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Подросток из компании, пытавшей студенток в Каменске-Уральском, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. При этом он настаивает, что девушки сели в машину к парням добровольно, передает корреспондент URA.RU.

«Ну да, [признаю вину], больше такого не будет. Осознал, со стороны посмотрел, поступил очень плохо. <…> Удары наносил, снимал. [Зачем это делал?] По глупости. [Заставлял ли кто-то?] Нет. <…> Все спонтанно получилось. <…> Девочки в машину сами сели», — сказал журналистам Дмитрий Л.

Он живет мамой и двумя сестрами, состоит на учете в ПДН. Парень признал, что девушки в какой-то момент убегали от парней, но их стали догонять. «[Но, если бы они не сели в машину], никто бы не трогал», — уверяет Дмитрий.

О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным следствия, компания из трех парней в праздники похитила девушек из дома. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Произошло это еще в новогодние праздники, задержали подозреваемых только 21-го после резонанса в СМИ и соцсетях.

Давида Анашкина — старшего из компании — арестовали до 4 апреля. Его друзья, пришедшие на суд, утверждают, что девушки оскорбляли Давида. Их версия события — по ссылке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подросток из компании, пытавшей студенток в Каменске-Уральском, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. При этом он настаивает, что девушки сели в машину к парням добровольно, передает корреспондент URA.RU. «Ну да, [признаю вину], больше такого не будет. Осознал, со стороны посмотрел, поступил очень плохо. <…> Удары наносил, снимал. [Зачем это делал?] По глупости. [Заставлял ли кто-то?] Нет. <…> Все спонтанно получилось. <…> Девочки в машину сами сели», — сказал журналистам Дмитрий Л. Он живет мамой и двумя сестрами, состоит на учете в ПДН. Парень признал, что девушки в какой-то момент убегали от парней, но их стали догонять. «[Но, если бы они не сели в машину], никто бы не трогал», — уверяет Дмитрий. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным следствия, компания из трех парней в праздники похитила девушек из дома. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Произошло это еще в новогодние праздники, задержали подозреваемых только 21-го после резонанса в СМИ и соцсетях. Давида Анашкина — старшего из компании — арестовали до 4 апреля. Его друзья, пришедшие на суд, утверждают, что девушки оскорбляли Давида. Их версия события — по ссылке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...