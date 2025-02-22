Подросток из компании, пытавшей студенток в Каменске-Уральском, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. При этом он настаивает, что девушки сели в машину к парням добровольно, передает корреспондент URA.RU.
«Ну да, [признаю вину], больше такого не будет. Осознал, со стороны посмотрел, поступил очень плохо. <…> Удары наносил, снимал. [Зачем это делал?] По глупости. [Заставлял ли кто-то?] Нет. <…> Все спонтанно получилось. <…> Девочки в машину сами сели», — сказал журналистам Дмитрий Л.
Он живет мамой и двумя сестрами, состоит на учете в ПДН. Парень признал, что девушки в какой-то момент убегали от парней, но их стали догонять. «[Но, если бы они не сели в машину], никто бы не трогал», — уверяет Дмитрий.
О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным следствия, компания из трех парней в праздники похитила девушек из дома. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Произошло это еще в новогодние праздники, задержали подозреваемых только 21-го после резонанса в СМИ и соцсетях.
Давида Анашкина — старшего из компании — арестовали до 4 апреля. Его друзья, пришедшие на суд, утверждают, что девушки оскорбляли Давида. Их версия события — по ссылке.
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