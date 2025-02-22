Появились видео, из-за которых пытали студенток в Каменске-Уральском

23 февраля 2025 в 18:45 Размер текста - 17 +

Аня вместе с мамой присутствует в суде, где избирают меру пресечения Давиду и его подельникам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Аня — одна из студенток, которых пытали в автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) — перед случившимся оскорбляла Давида Анашкина, лидера преступной группы. Девушка заступалась за свою подругу, которой докучал Давид. «Видеокружки» из их переписки в Telegram оказались в распоряжении URA.RU. «Вы, по-моему, ***, реально, а Анашкин вы вообще ***, у вас реально посвистывает, капец как… Вам, видимо, ***, что вам пишет Ксюша и другие. Вам говорят не общаться, а вы, ***… Вы *** или че? Я просто как бы вот этого понять не могу. Вы реально *** или так, прикидываетесь?» — говорит Аня на видео. Ее подруге Давид якобы писал каждый день. «Тебе медом тут намазано?» — возмутилась Аня. Она приехала в Синарский суд, где парням избирают меру пресечения (Давида уже арестовали до 4 апреля, судьба его брата еще решается). Ее мама настаивает на максимальном наказании, утверждая, что от стресса ее дочь не ходит на учебу. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Подозреваемых задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли хулиганство, потом статьи ужесточили. Друзья, пришедшие на суд, ранее говорили URA.RU, что пострадавшие оскорбляли Давида — это и спровоцировало его на агрессию. Они также заявляют, что девушки якобы добровольно сели в машину. Полностью их версия события — по ссылке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аня — одна из студенток, которых пытали в автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) — перед случившимся оскорбляла Давида Анашкина, лидера преступной группы. Девушка заступалась за свою подругу, которой докучал Давид. «Видеокружки» из их переписки в Telegram оказались в распоряжении URA.RU. «Вы, по-моему, ***, реально, а Анашкин вы вообще ***, у вас реально посвистывает, капец как… Вам, видимо, ***, что вам пишет Ксюша и другие. Вам говорят не общаться, а вы, ***… Вы *** или че? Я просто как бы вот этого понять не могу. Вы реально *** или так, прикидываетесь?» — говорит Аня на видео. Ее подруге Давид якобы писал каждый день. «Тебе медом тут намазано?» — возмутилась Аня. Она приехала в Синарский суд, где парням избирают меру пресечения (Давида уже арестовали до 4 апреля, судьба его брата еще решается). Ее мама настаивает на максимальном наказании, утверждая, что от стресса ее дочь не ходит на учебу. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Подозреваемых задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли хулиганство, потом статьи ужесточили. Друзья, пришедшие на суд, ранее говорили URA.RU, что пострадавшие оскорбляли Давида — это и спровоцировало его на агрессию. Они также заявляют, что девушки якобы добровольно сели в машину. Полностью их версия события — по ссылке.