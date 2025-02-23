23 февраля 2025
22 февраля 2025
21 февраля 2025

Житель ЯНАО, пытаясь погасить фиктивные кредиты, набрал новых на три миллиона рублей

Житель Лабытнанги перевел мошенникам более трех миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец отдал мошенникам 3 800 000 рублей
Ямалец отдал мошенникам 3 800 000 рублей Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) перевел мошенникам три миллиона 800 тысяч рублей. Мужчина думал, что таким образом аннулирует взятые на него кредиты. Об этом сообщили в полиции округа.

«Полицейскими установлено, что в период с 20 января по 3 февраля 2025 года заявитель для того, чтобы аннулировать якобы взятые на его имя кредитные обязательства неизвестными лицами, оформил кредиты в нескольких банках. В последующем через банкомат перевел на реквизиты якобы безопасных ячеек денежные средства на общую сумму более 3 млн рублей», — сообщили на официальном сайте УМВД России по ЯНАО.

Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личности мошенников. В Лабытнанги, городе, уже известном случаями активного реагирования правоохранительных и контрольных органов на нарушения прав граждан, произошел еще один инцидент, связанный с мошенничеством. Ранее здесь жительница получила значительную компенсацию за некачественные медицинские услуги.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) перевел мошенникам три миллиона 800 тысяч рублей. Мужчина думал, что таким образом аннулирует взятые на него кредиты. Об этом сообщили в полиции округа. «Полицейскими установлено, что в период с 20 января по 3 февраля 2025 года заявитель для того, чтобы аннулировать якобы взятые на его имя кредитные обязательства неизвестными лицами, оформил кредиты в нескольких банках. В последующем через банкомат перевел на реквизиты якобы безопасных ячеек денежные средства на общую сумму более 3 млн рублей», — сообщили на официальном сайте УМВД России по ЯНАО. Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личности мошенников. В Лабытнанги, городе, уже известном случаями активного реагирования правоохранительных и контрольных органов на нарушения прав граждан, произошел еще один инцидент, связанный с мошенничеством. Ранее здесь жительница получила значительную компенсацию за некачественные медицинские услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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