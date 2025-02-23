Житель ЯНАО, пытаясь погасить фиктивные кредиты, набрал новых на три миллиона рублей

Житель Лабытнанги (ЯНАО) перевел мошенникам три миллиона 800 тысяч рублей. Мужчина думал, что таким образом аннулирует взятые на него кредиты. Об этом сообщили в полиции округа.
«Полицейскими установлено, что в период с 20 января по 3 февраля 2025 года заявитель для того, чтобы аннулировать якобы взятые на его имя кредитные обязательства неизвестными лицами, оформил кредиты в нескольких банках. В последующем через банкомат перевел на реквизиты якобы безопасных ячеек денежные средства на общую сумму более 3 млн рублей», — сообщили на официальном сайте УМВД России по ЯНАО.
Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личности мошенников. В Лабытнанги, городе, уже известном случаями активного реагирования правоохранительных и контрольных органов на нарушения прав граждан, произошел еще один инцидент, связанный с мошенничеством. Ранее здесь жительница получила значительную компенсацию за некачественные медицинские услуги.
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