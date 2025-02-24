После атаки украинских беспилотников на рязанском НПЗ начался пожар: карта СВО на 24 февраля

Российские силы начали наступательную операцию из Андреевки в направлении Константинополя. Также сообщается об освобождении Улаклы и Новоавдеевки в ДНР. В Часовом Яре продолжаются ожесточенные боевые действия. В ночь на 24 февраля ВСУ осуществили атаку на Россию с использованием 22 беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов на нефтеперерабатывающем заводе в Рязанской области произошел пожар, сообщил губернатор региона Павел Малков. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
Донецкое направление
На донецком направлении активизировались действия российских военных. Они начали наступление из Андреевки в сторону Константинополя и в западном направлении, двигаясь к Алексеевке. В самом Константинополе продолжаются интенсивные боевые столкновения. На юге войска продвинулись в направлении Разлива, а также был официально заявлено о взятии под контроль населенный пунктов Улаклы и Новоавдеевки.
Часовоярское направление
В районе Часов Яра и на его флангах продолжаются боевые действия. Украинские военные предпринимают попытки контратак южнее города.
Херсонское направление
В Минобороны России сообщили о том, что артиллерийское подразделение, обслуживающее орудие «Гиацинт-Б», успешно уничтожило временный пункт дислокации ВСУ в Херсонской области. Согласно отчетам, украинские военные прятались в жилых зданиях. Позиции украинских войск были выявлены благодаря работе артиллерийской разведки. Координаты объекта были мгновенно переданы артиллеристам для нанесения удара.
Атака на регионы РФ
В ночь на 24 февраля средства ПВО России успешно перехватили и уничтожили украинских 22 дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Основная часть уничтоженных беспилотников пришлась на Орловскую область, где было сбито 16 устройств. В Брянской области были уничтожены три БПЛА, в Рязанской области — два и один над территорией Крыма.
В результате падения обломков украинских дронов нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области начался пожар. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, в настоящее время производится оценка материального ущерба. На месте происшествия работают оперативные службы.
Курская область
В Курской области российские военные продолжают активные действия против украинских сил на нескольких направлениях. Отмечены тактические достижения возле Погребков, где бои не утихают. По данным Минобороны РФ, использование реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» позволило успешно поразить скопление пехоты ВСУ в приграничной зоне.
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