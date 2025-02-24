Банда мучила друга, показавшего МВД видео с пытками девушек в Каменске-Уральском

Троих фигурантов арестовали лишь спусти полтора месяца после ЧП Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Банда парней, которая пытала двух студенток на автомойке в Каменске-Уральском, избила своего друга, показавшего полицейским видео издевательств. Об этом URA.RU рассказали два источника из окружения арестованных.

По словам первого, речь идет об Иване П. Ему около 20 лет. «Его задержали силовики, потому что подозревали в махинациях с банковскими карточками. В отделении он вел себя нервно и сам дал телефон, в котором [правоохранители] нашли видео с избиением девушек. Когда об этом узнали его товарищи, с ним поступили так же, как с этими девочками», — добавил второй инсайдер агентства.

Ивана отвезли на мойку и жестоко избили. Сейчас он на свободе.

О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Компания из трех парней еще в начале января похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Подозреваемых задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли хулиганство, потом статьи ужесточили.

Старшего из компании, Давида Анашкина, его брата и их друга арестовали до 4 апреля. На суде звучала версия, что одна из жертв спровоцировала Давида (видео с оскорблениями URA.RU публиковало). При этом девушка уверяет, что заступалась за подругу, которой докучал парень. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.