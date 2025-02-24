Галустян, Барановская и Карякин разозлили Евросоюз: кто попал в новый санкционный список, реакция звезд

Галустян отреагировал на санкции Евросоюза словами «нас много, нас Рать»
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В обновленный санкционный список ЕС вошли 48 физических лиц и 35 организаций
В обновленный санкционный список ЕС вошли 48 физических лиц и 35 организаций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сегодня, 24 февраля, министры иностранных дел стран Европейского Союза официально одобрили шестнадцатый пакет санкционных мер против России. В этот список вошли 48 физических лиц и 35 организаций, среди которых известный юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и дирекция выставки достижений «Россия». Подробнее — в материале URA.RU. 

Михаил Галустян