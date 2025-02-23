В Ямальском селе потратят миллионы на проект нового кладбища

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО ищут подрядчика для разработки проекта нового кладбища. Информация появилась на портале госзакупок, стоимость контракта составляет два с половиной млн рублей.
«Разработка проектной документации для объекта: „Кладбище в с. Мужи, Шурышкарского района“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 2 548 007 рублей», — сказано в документации к лоту.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Шурышкарского района. В пресс-службе пояснили: уже начались инженерные изыскания. Определили территорию в южной части села Мужи для постройки нового кладбища взамен старого. О сроках строительства говорить пока рано, так как все будет зависеть от решения. При положительном развитии событий новое кладбище будет построено в 2027 году в два этапа с возможностью расширения.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое нашли подрядчика для подготовки мест под захоронения (копка и закапывание могил). Услуги будут оказываться на городском кладбище и на кладбище в районе поселка Коротчаево.
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