23 февраля 2025

В Ямальском селе потратят миллионы на проект нового кладбища

В райцентре Шурышкарского района готовят проект нового кладбища
© Служба новостей «URA.RU»
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В райцентре Шурышкарского района проектируют кладбище
В райцентре Шурышкарского района проектируют кладбище Фото:

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО ищут подрядчика для разработки проекта нового кладбища. Информация появилась на портале госзакупок, стоимость контракта составляет два с половиной млн рублей.

«Разработка проектной документации для объекта: „Кладбище в с. Мужи, Шурышкарского района“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 2 548 007 рублей», — сказано в документации к лоту.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Шурышкарского района. В пресс-службе пояснили: уже начались инженерные изыскания. Определили территорию в южной части села Мужи для постройки нового кладбища взамен старого. О сроках строительства говорить пока рано, так как все будет зависеть от решения. При положительном развитии событий новое кладбище будет построено в 2027 году в два этапа с возможностью расширения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое нашли подрядчика для подготовки мест под захоронения (копка и закапывание могил). Услуги будут оказываться на городском кладбище и на кладбище в районе поселка Коротчаево.

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В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО ищут подрядчика для разработки проекта нового кладбища. Информация появилась на портале госзакупок, стоимость контракта составляет два с половиной млн рублей. «Разработка проектной документации для объекта: „Кладбище в с. Мужи, Шурышкарского района“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 2 548 007 рублей», — сказано в документации к лоту. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Шурышкарского района. В пресс-службе пояснили: уже начались инженерные изыскания. Определили территорию в южной части села Мужи для постройки нового кладбища взамен старого. О сроках строительства говорить пока рано, так как все будет зависеть от решения. При положительном развитии событий новое кладбище будет построено в 2027 году в два этапа с возможностью расширения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое нашли подрядчика для подготовки мест под захоронения (копка и закапывание могил). Услуги будут оказываться на городском кладбище и на кладбище в районе поселка Коротчаево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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