Бастрыкину отчитаются о зверском избиении младенца в Екатеринбурге

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину отчитаются о расследовании избиения беременной матерью годовалого сына на Эльмаше (жилой район Екатеринбурга). О докладе в центральный аппарат ведомства сообщили в пресс-службе СК.
«В центральный аппарат будет доложено о расследовании обстоятельств причинения жительницей Свердловской области телесных повреждений своему ребенку. Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе расследования уголовного дела и процессуальной проверки обстоятельствах», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
По данным URA.RU, инцидент произошел вечером 14 февраля в квартире на Эльмаше. Женщина дважды ударила годовалого сына в ванной. Скорую она вызвала лишь через пять дней, когда малышу стало хуже. Ему диагностировали перелом черепа. Соседи называют Ляйлу нервной и говорят, что постоянно слышат, как она кричит на своих детей. Ранее она отбывала наказание по наркотической статье. Сейчас ей грозит до десяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сбойке агентства.
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