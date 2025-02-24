Беременной, избившей сына до полусмерти в Екатеринбурге, грозит 10 лет тюрьмы

ЧП произошло в доме на Эльмаше Фото: Илья Московец © URA.RU

Беременной 26-летней Ляйле З., обвиненной в жестоком избиении годовалого сына в Екатеринбурге, грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи допрашивают ее, сказал URA.RU старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

По его словам, против женщины возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). «По версии следствия, с 14 по 19 февраля она умышленно причинила телесные повреждения своему сыну. Впоследствии с травмами он был доставлен в больницу», — заявил полковник юстиции.

Полицейские узнали о ЧП 19 февраля, когда информацию им передали медики, прибывшие на вызов. «Было установлено, что инцидент произошел еще пять дней назад примерное в 17:50. Женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми. Ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в 2019-м. Семья будет поставлена на учет», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Связаться с Ляйлой журналисту не удалось. Она не открыла дверь и не отвечает на звонки. Соседи говорили URA.RU, что женщина якобы постоянно ругается на своих детей. Они даже делали ей замечание, но тщетно. Саму Ляйлу они называют нервной. О том, как врачи спасали ребенка, можно почитать в этом материале.