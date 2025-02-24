Беременной, избившей сына до полусмерти в Екатеринбурге, грозит 10 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом на проспекте Космонавтов, где женщина ударила сына. Екатеринбург , подъезд, вторичное жилье, проспект космонавтов, эльмаш, многоквартирный дом
ЧП произошло в доме на Эльмаше Фото:

Беременной 26-летней Ляйле З., обвиненной в жестоком избиении годовалого сына в Екатеринбурге, грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи допрашивают ее, сказал URA.RU старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Новость по теме
«Она — нервная»: соседи рассказали о беременной, избившей до полусмерти сына в Екатеринбурге

По его словам, против женщины возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). «По версии следствия, с 14 по 19 февраля она умышленно причинила телесные повреждения своему сыну. Впоследствии с травмами он был доставлен в больницу», — заявил полковник юстиции.

Полицейские узнали о ЧП 19 февраля, когда информацию им передали медики, прибывшие на вызов. «Было установлено, что инцидент произошел еще пять дней назад примерное в 17:50. Женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми. Ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в 2019-м. Семья будет поставлена на учет», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Связаться с Ляйлой журналисту не удалось. Она не открыла дверь и не отвечает на звонки. Соседи говорили URA.RU, что женщина якобы постоянно ругается на своих детей. Они даже делали ей замечание, но тщетно. Саму Ляйлу они называют нервной. О том, как врачи спасали ребенка, можно почитать в этом материале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беременной 26-летней Ляйле З., обвиненной в жестоком избиении годовалого сына в Екатеринбурге, грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи допрашивают ее, сказал URA.RU старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. По его словам, против женщины возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). «По версии следствия, с 14 по 19 февраля она умышленно причинила телесные повреждения своему сыну. Впоследствии с травмами он был доставлен в больницу», — заявил полковник юстиции. Полицейские узнали о ЧП 19 февраля, когда информацию им передали медики, прибывшие на вызов. «Было установлено, что инцидент произошел еще пять дней назад примерное в 17:50. Женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми. Ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в 2019-м. Семья будет поставлена на учет», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Связаться с Ляйлой журналисту не удалось. Она не открыла дверь и не отвечает на звонки. Соседи говорили URA.RU, что женщина якобы постоянно ругается на своих детей. Они даже делали ей замечание, но тщетно. Саму Ляйлу они называют нервной. О том, как врачи спасали ребенка, можно почитать в этом материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...