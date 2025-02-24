Пермский робот Арди, певший дуэтом с Бабкиной, начал давать платные концерты

Человекоподобный робот-композитор Арди, созданный пермскими инженерами, начал давать полноценные платные концерты. Андроид, с которым однажды дуэтом пела Народная артистка России Надежда Бабкина, начал таким образом зарабатывать на своем творчестве. Его шоу называется «Я — человек» (12+).
«Шоу, которое ставит под сомнение приближающееся будущее. На сцене „оживший“ робот ARDJ, чей нейросетевой разум, обученный уникальной базой живых диалогов с людьми, рассуждает о будущем. Через танец, музыку и визуальный ряд мы создаем уникальное пространство, где границы между человеком и механизмом исчезают», — говорится в анонсе необычного концерта. Билет на него стоит 800 рублей.
Как ранее рассказывало URA.RU, робота Арди широкой публике представили на пермском стенде выставки «Россия» на ВДНХ. Там он спел для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Изначально он исполнял чужие песни, но позже научился сам создавать музыку и тексты. В августе 2024 года Арди записал свой первый клип. В сентябре на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур пермский робот спел дуэтом с Народной артисткой России Надеждой Бабкиной.
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