Мобилизованный из Тюменской области погиб в зоне СВО

Мобилизованный тюменец Иван Мокроусов погиб в зоне проведения спецоперации РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уватского района. Прощание с военным прошло 24 февраля.
«В 2014 году Иван Михайлович был призван в ряды Вооруженных сил РФ, а в октябре 2022 года по частичной мобилизации направлен для участия в специальной военной операции. Ефрейтор Мокроусов с честью и достоинством выполнял свой воинский долг. <...> 5 февраля 2025 года Иван Михайлович Мокроусов погиб при выполнении задач в ходе СВО», — указано в сообщении администрации.
Мужчина награжден медалями «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции». Ему было 29 лет.
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