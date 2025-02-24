24 февраля 2025

Мобилизованный из Тюменской области погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным прошло 24 февраля
Прощание с военным прошло 24 февраля Фото:

Мобилизованный тюменец Иван Мокроусов погиб в зоне проведения спецоперации РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уватского района. Прощание с военным прошло 24 февраля.

«В 2014 году Иван Михайлович был призван в ряды Вооруженных сил РФ, а в октябре 2022 года по частичной мобилизации направлен для участия в специальной военной операции. Ефрейтор Мокроусов с честью и достоинством выполнял свой воинский долг. <...> 5 февраля 2025 года Иван Михайлович Мокроусов погиб при выполнении задач в ходе СВО», — указано в сообщении администрации.

Мужчина награжден медалями «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции». Ему было 29 лет.

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Мобилизованный тюменец Иван Мокроусов погиб в зоне проведения спецоперации РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уватского района. Прощание с военным прошло 24 февраля. «В 2014 году Иван Михайлович был призван в ряды Вооруженных сил РФ, а в октябре 2022 года по частичной мобилизации направлен для участия в специальной военной операции. Ефрейтор Мокроусов с честью и достоинством выполнял свой воинский долг. <...> 5 февраля 2025 года Иван Михайлович Мокроусов погиб при выполнении задач в ходе СВО», — указано в сообщении администрации. Мужчина награжден медалями «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции». Ему было 29 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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