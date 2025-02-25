Задержанный в Кургане после ЧП со школьницей челябинец отправлен в психбольницу

Челябинского ранее судимого бродягу, задержанного в Кургане по подозрению в изнасиловании школьницы, поместили в психоневрологическую больницу. О временной мере сообщили в УМВД России по Курганской области.
«До избрания меры пресечения гражданин помещен в психоневрологическую больницу», — уточнили в пресс-службе УМВД. Его пребывание в медучреждении находится под контролем сотрудников конвойной службы полиции.
Подозреваемый будет находиться под присмотром врачей и полицейских, пока его не доставят в суд. Там будет решено, где он будет пребывать в дальнейшем.
Вероятно, сотрудников больницы, которые выпустили гражданина, ждет проверка. Соответствующие органы будут разбираться, как небезопасный для общества пациент смог получить разрешение на выход, после чего совершил изнасилование. Об этом редакции сообщают источники, приближенные к правоохранительным органам. Мужчина был задержан после того, как пострадавшая от его действий девочка пожаловалась в полицию.
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