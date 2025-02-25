Качество дорог в Курганской области улучшилось на 75 процентов

Качество дорог в агломерации, включающей Курган и Кетовский округ, улучшилось почти на 75% — с 16% до 91%. О масштабных дорожных работах за последние шесть лет сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
Достижения в дорожном строительстве
Всего в Курганской области за этот период было построено и отремонтировано порядка 2500 км дорог, отремонтировано 37 мостов и путепроводов, включая все ключевые мостовые конструкции в Кургане и Шадринске. Путепровод по проспекту Машиностроителей фактически был построен заново. «Масштабная работа проведена и в целом по региону, с учетом того что на протяжении нескольких десятков лет региональная дорожная сеть протяженностью почти 7700 км была существенно изношена и ремонтировалась низкими темпами. Качество региональных дорог всего за 6 лет улучшилось почти на 20% — с 30,9% в 2019 году до 50% в 2024 году», — сообщает пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале.
Рейтинги и награды
По качеству реализации программ дорожного строительства Курганская область заняла 32-е место в общероссийском списке по итогам 2024 года. В 2023 году команда региона была отмечена за достижение наилучших показателей в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Безопасность дорожного движения
В 2024 году благодаря проделанной работе общее количество ДТП сократилось на 1,2%, количество раненых снизилось на 3,3%, а погибших — на 21,7%. Также сократилось количество наездов на пешеходов, уменьшилась аварийность по вине пешеходов и водителей, повысилась безопасность на основных дорогах. Количество погибших в ДТП детей снизилось вдвое.
Комплексный подход к ремонту дорог
При ремонте и строительстве дорог в Курганской области применяется комплексный подход. Это означает, что не только меняется асфальтовое покрытие, но и устанавливается освещение, ремонтируются остановочные комплексы, тротуары, дворовые и междворовые проезды, благоустраиваются зоны отдыха, проводится замена сетей. Примером является улица К. Мяготина в Кургане, которая после ремонта стала одной из самых красивых в городе.
Планы на будущее
В этом году в Курганской области планируется привести в порядок 180 км дорог с учетом средств регионального бюджета и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Также активно развивается сфера жилищного строительства — план по строительству жилья в 2024 году был перевыполнен на 24%. Всего за прошлый год в регионе было введено 372,7 тысячи квадратных метров нового жилья. Темпы роста строительства жилых домов составили 106%, что поставило регион на 21-е место в стране.
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