Жительница ЯНАО поборется за титул «Богатырь всея Руси», чтобы выиграть 10 млн

Жительница ЯНАО стала одной из 100 участников спортивного шоу на СТС
Жительница ЯНАО Ирина Салиндер стала участницей шоу «Богатырские игры» на СТС. В качестве главного приза победителю дадут титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей.
«Жительница Ямала стала одной из 100 участников нового спортивного шоу „Богатырские игры“ на СТС. Ирина Салиндер поборется за титул „Богатырь всея Руси“ и главный приз — 10 миллионов рублей», — выяснил «Север-Пресс».
Первая серия шоу выйдет на телеканале СТС в 17:00 9 марта. Все соревнования будут основаны на русских традициях.
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