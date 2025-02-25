25 февраля 2025

Жительница ЯНАО поборется за титул «Богатырь всея Руси», чтобы выиграть 10 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница ЯНАО стала одной из 100 участников спортивного шоу на СТС
Жительница ЯНАО стала одной из 100 участников спортивного шоу на СТС Фото:

Жительница ЯНАО Ирина Салиндер стала участницей шоу «Богатырские игры» на СТС. В качестве главного приза победителю дадут титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей.

«Жительница Ямала стала одной из 100 участников нового спортивного шоу „Богатырские игры“ на СТС. Ирина Салиндер поборется за титул „Богатырь всея Руси“ и главный приз — 10 миллионов рублей», — выяснил «Север-Пресс».

Первая серия шоу выйдет на телеканале СТС в 17:00 9 марта. Все соревнования будут основаны на русских традициях.

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Жительница ЯНАО Ирина Салиндер стала участницей шоу «Богатырские игры» на СТС. В качестве главного приза победителю дадут титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей. «Жительница Ямала стала одной из 100 участников нового спортивного шоу „Богатырские игры“ на СТС. Ирина Салиндер поборется за титул „Богатырь всея Руси“ и главный приз — 10 миллионов рублей», — выяснил «Север-Пресс». Первая серия шоу выйдет на телеканале СТС в 17:00 9 марта. Все соревнования будут основаны на русских традициях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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