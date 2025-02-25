США оценили стоимость соглашения с Украиной по металлам

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге.
«Это может быть сделка на триллион долларов», — сказал Трамп в Овальном кабинете. Его выступление перед журналистами транслировал Белый дом на youtube-канале.
Также Трамп счел необходимым разместить на Украине миротворческие силы. При этом он не смог назвать конкретную форму, в которой это должно быть представлено. В дополнение к этому президент США признался, что раздумывает над снятием санкций с России.
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