25 февраля 2025

США оценили стоимость соглашения с Украиной по металлам

Трамп: сделка с Украиной по редкоземельным металлам может стоить около триллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп назвал соглашение с Украиной большой сделкой
Трамп назвал соглашение с Украиной большой сделкой Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге.

«Это может быть сделка на триллион долларов», — сказал Трамп в Овальном кабинете. Его выступление перед журналистами транслировал Белый дом на youtube-канале.

Также Трамп счел необходимым разместить на Украине миротворческие силы. При этом он не смог назвать конкретную форму, в которой это должно быть представлено. В дополнение к этому президент США признался, что раздумывает над снятием санкций с России.

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Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге. «Это может быть сделка на триллион долларов», — сказал Трамп в Овальном кабинете. Его выступление перед журналистами транслировал Белый дом на youtube-канале. Также Трамп счел необходимым разместить на Украине миротворческие силы. При этом он не смог назвать конкретную форму, в которой это должно быть представлено. В дополнение к этому президент США признался, что раздумывает над снятием санкций с России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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