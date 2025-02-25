Трамп предложил россиянам эксклюзивное предложение для переезда в США

Через две недели США начнут продавать «золотые» виды на жительство (ВНЖ) и просят за них пять миллионов долларов. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп и подчеркнул, что условиями могут воспользоваться и россияне.
«Мы собираемся продавать золотую карту... Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале.
Также Трамп в ходе разговора уточнил, что оценивает сделку с Украиной по редкоземельным металлам в триллион долларов. По его словам, он также раздумывает над тем, чтобы отменить антироссийские санкции.
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