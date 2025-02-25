25 февраля 2025

Трамп предложил россиянам эксклюзивное предложение для переезда в США

Трамп предложил бизнесменам из России купить ВНЖ в США за 5 миллионов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Трампа, США начнут продавать золотые грин-карты через 2 недели
По словам Трампа, США начнут продавать золотые грин-карты через 2 недели Фото:

Через две недели США начнут продавать «золотые» виды на жительство (ВНЖ) и просят за них пять миллионов долларов. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп и подчеркнул, что условиями могут воспользоваться и россияне.

«Мы собираемся продавать золотую карту... Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале. 

Также Трамп в ходе разговора уточнил, что оценивает сделку с Украиной по редкоземельным металлам в триллион долларов. По его словам, он также раздумывает над тем, чтобы отменить антироссийские санкции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Через две недели США начнут продавать «золотые» виды на жительство (ВНЖ) и просят за них пять миллионов долларов. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп и подчеркнул, что условиями могут воспользоваться и россияне. «Мы собираемся продавать золотую карту... Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале.  Также Трамп в ходе разговора уточнил, что оценивает сделку с Украиной по редкоземельным металлам в триллион долларов. По его словам, он также раздумывает над тем, чтобы отменить антироссийские санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...