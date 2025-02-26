26 февраля 2025

Современные площадки, веранды и беседки: что будет в отремонтированном садике Ноябрьска за 136 млн

В Ноябрьске благоустроят территорию детского сада до конца ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории садика оборудуют 16 групповых площадок
На территории садика оборудуют 16 групповых площадок Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) проведут благоустройство территории детского сада «Мальвина». Администрация города ищет подрядчика для выполнения работ, стоимость контракта составляет 136 млн рублей.

«Выполнению подлежат строительно-монтажные работы по благоустройству территории МАДОУ „Мальвина“ площадью 12 128 м2 в Ноябрьске», — сказано в документации на портале госзакупок. Завершить строительство планируется до 20 ноября 2025 года.

На территории запланировано создание 16 игровых зон и одной спортивной площадки. Спортивная зона включит в себя беговую дорожку, а также места для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Дополнительно на площадках установят беседки и веранды для отдыха. В рамках проекта предусмотрена установка осветительных приборов, системы видеонаблюдения и реновация дорожного покрытия на всей территории. 

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска. В мэрии сообщили, что в этом году также будут ремонтировать кровлю, фасад и внутренние коммуникации в санузлах, эти работы не относятся к этой закупке. Ремонта внутренних помещений в этом году не будет.

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В Ноябрьске (ЯНАО) проведут благоустройство территории детского сада «Мальвина». Администрация города ищет подрядчика для выполнения работ, стоимость контракта составляет 136 млн рублей. «Выполнению подлежат строительно-монтажные работы по благоустройству территории МАДОУ „Мальвина“ площадью 12 128 м2 в Ноябрьске», — сказано в документации на портале госзакупок. Завершить строительство планируется до 20 ноября 2025 года. На территории запланировано создание 16 игровых зон и одной спортивной площадки. Спортивная зона включит в себя беговую дорожку, а также места для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Дополнительно на площадках установят беседки и веранды для отдыха. В рамках проекта предусмотрена установка осветительных приборов, системы видеонаблюдения и реновация дорожного покрытия на всей территории.  Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска. В мэрии сообщили, что в этом году также будут ремонтировать кровлю, фасад и внутренние коммуникации в санузлах, эти работы не относятся к этой закупке. Ремонта внутренних помещений в этом году не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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