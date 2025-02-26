Современные площадки, веранды и беседки: что будет в отремонтированном садике Ноябрьска за 136 млн

В Ноябрьске (ЯНАО) проведут благоустройство территории детского сада «Мальвина». Администрация города ищет подрядчика для выполнения работ, стоимость контракта составляет 136 млн рублей.
«Выполнению подлежат строительно-монтажные работы по благоустройству территории МАДОУ „Мальвина“ площадью 12 128 м2 в Ноябрьске», — сказано в документации на портале госзакупок. Завершить строительство планируется до 20 ноября 2025 года.
На территории запланировано создание 16 игровых зон и одной спортивной площадки. Спортивная зона включит в себя беговую дорожку, а также места для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Дополнительно на площадках установят беседки и веранды для отдыха. В рамках проекта предусмотрена установка осветительных приборов, системы видеонаблюдения и реновация дорожного покрытия на всей территории.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска. В мэрии сообщили, что в этом году также будут ремонтировать кровлю, фасад и внутренние коммуникации в санузлах, эти работы не относятся к этой закупке. Ремонта внутренних помещений в этом году не будет.
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