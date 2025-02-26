Загадочно пропавшая студентка из Полевского попала на видео

В распоряжение URA.RU попала запись с камеры видеонаблюдения, на котором 17-летняя Виктория Хайретдинова 24 февраля вышла из техникума Полевского и пропала. Теперь девушку ищут в Екатеринбурге.
Она покинула учебное заведение в районе 14 часов. Ее знакомая сказала URA.RU, что в это время Вика написала ей и попросила перенести запись (Вика — мастер по ресницам — прим. ред.).
В последний раз Хайретдинову якобы видели на улице Вайнера. Перед исчезновением она заблокировала друзей в соцсетях и отключила телефон. Поиском занимаются полицейские и волонтеры.
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