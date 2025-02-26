Загадочно пропавшая студентка из Полевского попала на видео

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Студенты. Курган, сотовый телефон, студентка, тетрадь, школа, уроки, ученица
Девушка вышла с занятий и исчезла (архивное фото) Фото:

В распоряжение URA.RU попала запись с камеры видеонаблюдения, на котором 17-летняя Виктория Хайретдинова 24 февраля вышла из техникума Полевского и пропала. Теперь девушку ищут в Екатеринбурге.

Она покинула учебное заведение в районе 14 часов. Ее знакомая сказала URA.RU, что в это время Вика написала ей и попросила перенести запись (Вика — мастер по ресницам — прим. ред.).

В последний раз Хайретдинову якобы видели на улице Вайнера. Перед исчезновением она заблокировала друзей в соцсетях и отключила телефон. Поиском занимаются полицейские и волонтеры.

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В распоряжение URA.RU попала запись с камеры видеонаблюдения, на котором 17-летняя Виктория Хайретдинова 24 февраля вышла из техникума Полевского и пропала. Теперь девушку ищут в Екатеринбурге. Она покинула учебное заведение в районе 14 часов. Ее знакомая сказала URA.RU, что в это время Вика написала ей и попросила перенести запись (Вика — мастер по ресницам — прим. ред.). В последний раз Хайретдинову якобы видели на улице Вайнера. Перед исчезновением она заблокировала друзей в соцсетях и отключила телефон. Поиском занимаются полицейские и волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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