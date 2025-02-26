Загадочно пропавшая студентка из Полевского попала на видео

26 февраля 2025 в 14:03 Размер текста - 17 +

Девушка вышла с занятий и исчезла (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В распоряжение URA.RU попала запись с камеры видеонаблюдения, на котором 17-летняя Виктория Хайретдинова 24 февраля вышла из техникума Полевского и пропала. Теперь девушку ищут в Екатеринбурге. Она покинула учебное заведение в районе 14 часов. Ее знакомая сказала URA.RU, что в это время Вика написала ей и попросила перенести запись (Вика — мастер по ресницам — прим. ред.). В последний раз Хайретдинову якобы видели на улице Вайнера. Перед исчезновением она заблокировала друзей в соцсетях и отключила телефон. Поиском занимаются полицейские и волонтеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В распоряжение URA.RU попала запись с камеры видеонаблюдения, на котором 17-летняя Виктория Хайретдинова 24 февраля вышла из техникума Полевского и пропала. Теперь девушку ищут в Екатеринбурге. Она покинула учебное заведение в районе 14 часов. Ее знакомая сказала URA.RU, что в это время Вика написала ей и попросила перенести запись (Вика — мастер по ресницам — прим. ред.). В последний раз Хайретдинову якобы видели на улице Вайнера. Перед исчезновением она заблокировала друзей в соцсетях и отключила телефон. Поиском занимаются полицейские и волонтеры.