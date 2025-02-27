Напавшим на генконсульство РФ во Франции вынесли приговор

Двое человек, атаковавших российское генконсульство в Марселе (Франция) зажигательными устройствами, получили восемь месяцев лишения свободы. Об этом сообщают иностранные издания. Осужденные будут отбывать наказание под домашним арестом.
«Двое напавших ... были приговорены в четверг французским судом к восьми месяцам тюремного заключения с отбыванием наказания дома...» — пишет Reuters. В течение указанного периода они будут обязаны носить электронные браслеты. Консульство России категорически не согласно с вердиктом марсельского суда по делу о нападении и намерено обжаловать это решение в административном суде, сообщил генконсул РИА Новости.
Ранее генконсульство России во Франции выразило свое недовольство в связи с тем, что французский суд вынес слишком мягкий приговор группе лиц, осуществившей нападение на российскую дипломатическую миссию. Прокуратура предложила назначить наказание в виде одного года лишения свободы с обязательным использованием электронного браслета.
В Марселе 24 февраля в помещении генконсульства РФ произошел взрыв. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. По данным французской полиции, на территорию дипломатического представительства были брошены два взрывных устройства, одно из которых детонировало. На следующий день, 25 февраля, в городе прошла акция в поддержку Украины, в ходе которой были задержаны два участника. Один из арестованных подозревался я в участии в атаке на российское консульство.
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