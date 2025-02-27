Трамп отказался говорить об отправке иностранных военных на Украину

Президент США Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Британии Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке иностранного военного контингента Киеву. По мнению главы Белого дома, сначала нужно заключить соглашение об окончательном урегулировании конфликта.
«Я не хочу говорить о миротворческом (контингенте — при. URA.RU), пока у нас не будет соглашения», — Дональда Трампа цитирует РИА Новости. Американский лидер добавил, что Вашингтон сильно продвинулся в вопросе урегулирования украинского кризиса.
Три европейские страны официально подтвердили намерение отправить в зону конфликта своих солдат. Это Великобритания, Германия и Франция. Турецкие власти, напротив, опровергают сообщения СМИ о якобы готовящейся военной поддержке киевского режима.
При этом ООН поддержала прошедшие переговоры между Россией и США в Стамбуле, передает «Царьград». По мнению Москвы — налаженные контакты можно назвать эффективными. Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности страны возобновить сотрудничество со Штатами.
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