Из-за Масленицы в Тюменской области ввели сухой закон

Главным событие масленицы в Ялуторовске станет выпекание гигантского блина
В Ялуторовске Тюменской области во время масленичных гуляний 2 марта запретят продавать алкоголь. Об этом сообщает в telegram-канале городская администрация.
«Напоминаем! На Масленицу в Ялуторовске установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении.
Известно, что 2 марта в городе пройдут народные гуляния, связанные с празднованием Масленицы. Главным событием дня станет уже традиционное выпекание блина на трехметровой сковороде.
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