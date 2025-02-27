27 февраля 2025

Из-за Масленицы в Тюменской области ввели сухой закон

В Ялуторовске 2 марта запретили продажу алкоголя из-за Масленицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Главным событие масленицы в Ялуторовске станет выпекание гигантского блина
Главным событие масленицы в Ялуторовске станет выпекание гигантского блина Фото:

В Ялуторовске Тюменской области во время масленичных гуляний 2 марта запретят продавать алкоголь. Об этом сообщает в telegram-канале городская администрация.

«Напоминаем! На Масленицу в Ялуторовске установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

Известно, что 2 марта в городе пройдут народные гуляния, связанные с празднованием Масленицы. Главным событием дня станет уже традиционное выпекание блина на трехметровой сковороде. 

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В Ялуторовске Тюменской области во время масленичных гуляний 2 марта запретят продавать алкоголь. Об этом сообщает в telegram-канале городская администрация. «Напоминаем! На Масленицу в Ялуторовске установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении. Известно, что 2 марта в городе пройдут народные гуляния, связанные с празднованием Масленицы. Главным событием дня станет уже традиционное выпекание блина на трехметровой сковороде. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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