Освобожденный от наказания за убийство смолинский маньяк не смог оспорить решение суда в Челябинске

Освобожденный от наказания за изнасилование и убийство Владимир Ческидов из поселка Смолино, получивший в народе прозвище «Смолинский маньяк», не смог оспорить решение Советского райсуда о принудительном лечении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Областной суд 28 февраля 2025 года с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. В целом оставив решение суда без изменения, не согласившись с квалификацией в части похищения, указав на необходимость квалификации такого деяния как незаконное лишение свободы в отношении двух лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Ческидов ранее был освобожден от уголовной ответственности за изнасилования и убийство из-за обнаруженных проблем с психикой и отправлен на принудительное лечение.
Ческидова задержали сотрудники полиции в конце июня 2023 года, когда женщина, которую он силой удерживал 14 лет в своем доме, смогла сбежать. Пленение сопровождалось изнасилованиями, но Ческидов на суде заявлял, что все было по обоюдному согласию. Во время обыска в доме Ческидова нашли материалы порнографической направленности и секс-игрушки.
Сбежавшая пленница была не первой жертвой Ческидова. Во дворе обнаружили останки расчлененного тела неустановленной женщины, которая также была его пленницей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!