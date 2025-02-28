Освобожденный от наказания за убийство смолинский маньяк не смог оспорить решение суда в Челябинске

Смолинский маньяк в Челябинске не смог оспорить решение о принудительном лечении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смолинский маньяк не согласился с решением Советского райсуда
Смолинский маньяк не согласился с решением Советского райсуда Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Освобожденный от наказания за изнасилование и убийство Владимир Ческидов из поселка Смолино, получивший в народе прозвище «Смолинский маньяк», не смог оспорить решение Советского райсуда о принудительном лечении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Областной суд 28 февраля 2025 года с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. В целом оставив решение суда без изменения, не согласившись с квалификацией в части похищения, указав на необходимость квалификации такого деяния как незаконное лишение свободы в отношении двух лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Ческидов ранее был освобожден от уголовной ответственности за изнасилования и убийство из-за обнаруженных проблем с психикой и отправлен на принудительное лечение. 

Ческидова задержали сотрудники полиции в конце июня 2023 года, когда женщина, которую он силой удерживал 14 лет в своем доме, смогла сбежать. Пленение сопровождалось изнасилованиями, но Ческидов на суде заявлял, что все было по обоюдному согласию. Во время обыска в доме Ческидова нашли материалы порнографической направленности и секс-игрушки.

Сбежавшая пленница была не первой жертвой Ческидова. Во дворе обнаружили останки расчлененного тела неустановленной женщины, которая также была его пленницей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобожденный от наказания за изнасилование и убийство Владимир Ческидов из поселка Смолино, получивший в народе прозвище «Смолинский маньяк», не смог оспорить решение Советского райсуда о принудительном лечении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Областной суд 28 февраля 2025 года с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. В целом оставив решение суда без изменения, не согласившись с квалификацией в части похищения, указав на необходимость квалификации такого деяния как незаконное лишение свободы в отношении двух лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Ческидов ранее был освобожден от уголовной ответственности за изнасилования и убийство из-за обнаруженных проблем с психикой и отправлен на принудительное лечение.  Ческидова задержали сотрудники полиции в конце июня 2023 года, когда женщина, которую он силой удерживал 14 лет в своем доме, смогла сбежать. Пленение сопровождалось изнасилованиями, но Ческидов на суде заявлял, что все было по обоюдному согласию. Во время обыска в доме Ческидова нашли материалы порнографической направленности и секс-игрушки. Сбежавшая пленница была не первой жертвой Ческидова. Во дворе обнаружили останки расчлененного тела неустановленной женщины, которая также была его пленницей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...