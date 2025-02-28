28 февраля 2025

Анимационный герой стал символом «Курганмашзавода». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Анимационный фильм сняли о заводе
Анимационный фильм сняли о заводе Фото:

На «Курганмашзаводе» создали мультфильм, главный герой которого «Огонек» стал символом предприятия. Он помогает школьникам младших классов познакомиться с производством и объясняет, как надо учиться, чтобы стать в будущем специалистом флагмана оборонной промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе завода.

«Специалисты завода провели эксклюзивный показ мультфильма в школе №22 города Кургана. Главный герой фильма — „Огонек“ учится новому, обретает друзей, он символ „Курганмашзавода“ и маленький помощник заводчан», — сообщили представители предприятия в паблике во «ВКонтакте».

В мультике показано, что «Огонек» сначала был маленьким и несмышленым, не хотел учиться и торопился, из-за чего не помогал рабочим, а только мешал им. Затем благодаря своему новому другу он понял, как важно учиться и ответственно относиться к работе. В сюжете мультфильма отмечается, что «Огонек» появился на свет из искры в литейном цехе, отметили сотрудники отдела имиджевой рекламы завода. Они добавили, что анимационный фильм понравился детям. 

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На «Курганмашзаводе» создали мультфильм, главный герой которого «Огонек» стал символом предприятия. Он помогает школьникам младших классов познакомиться с производством и объясняет, как надо учиться, чтобы стать в будущем специалистом флагмана оборонной промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе завода. «Специалисты завода провели эксклюзивный показ мультфильма в школе №22 города Кургана. Главный герой фильма — „Огонек“ учится новому, обретает друзей, он символ „Курганмашзавода“ и маленький помощник заводчан», — сообщили представители предприятия в паблике во «ВКонтакте». В мультике показано, что «Огонек» сначала был маленьким и несмышленым, не хотел учиться и торопился, из-за чего не помогал рабочим, а только мешал им. Затем благодаря своему новому другу он понял, как важно учиться и ответственно относиться к работе. В сюжете мультфильма отмечается, что «Огонек» появился на свет из искры в литейном цехе, отметили сотрудники отдела имиджевой рекламы завода. Они добавили, что анимационный фильм понравился детям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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