16 августа 2025

При тушении пожара в курганском селе Шатрово нашли тело мужчины

В селе Шатрово Курганской области пожарные тушили огонь в доме и обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В селе Шатрово в переулке Спортивный произошло возгорание в жилом доме. При тушении обнаружили тело 48-летнего мужчины», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».

Пожар тушили пять специалистов и одна единица техники. Предварительная причина возгорания дома устанавливается, отметили в МЧС.

