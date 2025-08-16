При тушении пожара в курганском селе Шатрово нашли тело мужчины

Спасатели потушили пожар в Курганской области
В селе Шатрово Курганской области пожарные тушили огонь в доме и обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«В селе Шатрово в переулке Спортивный произошло возгорание в жилом доме. При тушении обнаружили тело 48-летнего мужчины», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».
Пожар тушили пять специалистов и одна единица техники. Предварительная причина возгорания дома устанавливается, отметили в МЧС.
