Трамп заявил, что не позволил Зеленскому продолжить беседу с ним

Президент Украины Владимир Зеленский попытался возобновить переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после неудавшегося разговора в Белом доме. Однако глава Вашингтона отказал ему в этом.
«Теперь он (Зеленский — прим. URA.RU) говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу», — завил Трамп журналистам после сорвавшейся встречи. Трансляцию вел Forbes на Youtube.
Уточняется, что Зеленский хотел вернуться к переговорам по редкоземельным металлам, итогом которых должно было стать подписание соглашение между двумя странами. Но в плотном графике Трампа теперь иные планы — по расписанию у него вылет во Флориду.
Встреча американского президента с журналистами состоялась после скандальных переговоров с украинским лидером. Их спор в Овальном кабинете перешел в словесную перепалку, а затем Зеленского и вовсе попросили покинуть Белый дом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.