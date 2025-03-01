Трамп заявил, что не позволил Зеленскому продолжить беседу с ним

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Трамп отказал Зеленскому в возобновлении разговора, так как должен лететь во Флориду
Трамп отказал Зеленскому в возобновлении разговора, так как должен лететь во Флориду Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский попытался возобновить переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после неудавшегося разговора в Белом доме. Однако глава Вашингтона отказал ему в этом.

«Теперь он (Зеленский — прим. URA.RU) говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу», — завил Трамп журналистам после сорвавшейся встречи. Трансляцию вел Forbes на Youtube.

Уточняется, что Зеленский хотел вернуться к переговорам по редкоземельным металлам, итогом которых должно было стать подписание соглашение между двумя странами. Но в плотном графике Трампа теперь иные планы — по расписанию у него вылет во Флориду.

Встреча американского президента с журналистами состоялась после скандальных переговоров с украинским лидером. Их спор в Овальном кабинете перешел в словесную перепалку, а затем Зеленского и вовсе попросили покинуть Белый дом.

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Президент Украины Владимир Зеленский попытался возобновить переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после неудавшегося разговора в Белом доме. Однако глава Вашингтона отказал ему в этом. «Теперь он (Зеленский — прим. URA.RU) говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу», — завил Трамп журналистам после сорвавшейся встречи. Трансляцию вел Forbes на Youtube. Уточняется, что Зеленский хотел вернуться к переговорам по редкоземельным металлам, итогом которых должно было стать подписание соглашение между двумя странами. Но в плотном графике Трампа теперь иные планы — по расписанию у него вылет во Флориду. Встреча американского президента с журналистами состоялась после скандальных переговоров с украинским лидером. Их спор в Овальном кабинете перешел в словесную перепалку, а затем Зеленского и вовсе попросили покинуть Белый дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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