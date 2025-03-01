Президент Украины Владимир Зеленский — «самый большой попрошайка в мире», военный преступник и его необходимо посадить его в тюрьму. Об этом американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети X после инцидента, произошедшего во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
«Зеленский — самый большой попрошайка в мире... Зеленский — военный преступник... Посадите Зеленского в тюрьму», — написал Хинкл у себя в Х. Эти слова стали реакцией на резкую перепалку между двумя лидерами, которая произошла в результате их последней встречи.
Встреча между Трампом и Зеленским оказалась напряженной и закончилась конфликтом. В Белом доме украинского лидера обвинили в провокации.
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