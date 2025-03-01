В США потребовали посадить Зеленского

Журналист Хинкл призвал посадить Зеленского в тюрьму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленского жестко критикуют в журналистском сообществе
Зеленского жестко критикуют в журналистском сообществе Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский — «самый большой попрошайка в мире», военный преступник и его необходимо посадить его в тюрьму. Об этом американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети X после инцидента, произошедшего во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Зеленский — самый большой попрошайка в мире... Зеленский — военный преступник... Посадите Зеленского в тюрьму», — написал Хинкл у себя в Х. Эти слова стали реакцией на резкую перепалку между двумя лидерами, которая произошла в результате их последней встречи.

Встреча между Трампом и Зеленским оказалась напряженной и закончилась конфликтом. В Белом доме украинского лидера обвинили в провокации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский — «самый большой попрошайка в мире», военный преступник и его необходимо посадить его в тюрьму. Об этом американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети X после инцидента, произошедшего во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. «Зеленский — самый большой попрошайка в мире... Зеленский — военный преступник... Посадите Зеленского в тюрьму», — написал Хинкл у себя в Х. Эти слова стали реакцией на резкую перепалку между двумя лидерами, которая произошла в результате их последней встречи. Встреча между Трампом и Зеленским оказалась напряженной и закончилась конфликтом. В Белом доме украинского лидера обвинили в провокации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...