Военным пенсионерам напомнили о приятном бонусе в марте

С начала марта этого года средний размер выплат военным пенсионерам составит 43 тысячи рублей. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«К мартовской выплате военным пенсионерам придет доплата — „доиндексация“ январской и февральской пенсий», — заявил Щербаченко. Его слова передает «Российская газета». Таким образом средняя пенсия для военных пенсионеров составит 43 тысячи рублей.
Дополнительно Щербаченко прокомментировал изменения в размере обычных страховых пенсий по старости для всех россиян. Он отметил, что в феврале была проведена доиндексация до 9,5 %, а также были выплачены доплаты за январь. По его словам, в марте таких доплат не предусмотрено, поэтому в этом месяце пенсия будет такая, как и в последующие.
Ранее стало известно, что пенсии военных пенсионеров и лиц, находящихся в схожем положении, в том числе работников пожарной охраны, полиции, судебных приставов, Росгвардии и ФСИН, будут проиндексированы на 4,4%. В результате данной индексации средний размер пенсий военных пенсионеров достигнет 43 тысяч рублей. Помимо этого, им будет осуществлена выплата дополнительных средств за первые два месяца текущего года.
Также пенсионные выплаты будут увеличены гражданам РФ, достигшим 80-летия. Увеличение пенсий превысит 10 тысяч рублей.
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