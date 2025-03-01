«Рабочая партия Курдистана» заявила о прекращении огня с Турцией

«Рабочая партия Курдистана» (РПК, признана в Турции террористической) объявляет о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв своего лидера Абдуллы Оджалана, находящегося в тюрьме, сложить оружие. Об этом рассказали в самой партии.
«Мы объявляем о прекращении огня, вступающем в силу с сегодняшнего дня», — передает сообщение партии телеканал NTV. РПК призвала обеспечить адекватные условия и гарантии безопасности для проведения предстоящего съезда, на котором Оджалан должен будет лично председательствовать.
Оджалан основал РПК в 1978 году, и с 1984 года организация ведет борьбу против Турции, изначально стремясь к созданию независимого Курдистана, затем смягчив свои требования до автономии курдов. По оценкам Reuters, в конфликте погибло около 40 тысяч человек, в основном боевиков. В конце 1990-х Оджалан был арестован в Кении и приговорен к смертной казни, но затем наказание было заменено на пожизненное заключение. Сейчас он находится на острове Имралы. Попытка примирения между РПК и Анкарой десять лет назад не увенчалась успехом, что спровоцировало новый виток конфликта.
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