01 марта 2025

Макрон попробовал утешить Зеленского обещаниями о деньгах

Макрон пообещал поддержку Зеленскому на сотни миллиардов евро после саммита ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Финансирование Украины может занять годы, убежден президент Франции
Финансирование Украины может занять годы, убежден президент Франции Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Евросоюз на саммите, проведение которого запланировано на 6 марта, должен одобрить новый пакет помощи Киеву на сотни миллиардов евро. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро», — сказал Макрон в интервью газете La Tribune.

Президент Украины Владимир Зеленский после провальных переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме отправился в Великобританию. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер одобрил соглашение о выдаче займа Киеву на 3,3 млрд долларов и специально обнял Зеленского перед журналистами.

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Евросоюз на саммите, проведение которого запланировано на 6 марта, должен одобрить новый пакет помощи Киеву на сотни миллиардов евро. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро», — сказал Макрон в интервью газете La Tribune. Президент Украины Владимир Зеленский после провальных переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме отправился в Великобританию. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер одобрил соглашение о выдаче займа Киеву на 3,3 млрд долларов и специально обнял Зеленского перед журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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