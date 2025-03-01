Евросоюз на саммите, проведение которого запланировано на 6 марта, должен одобрить новый пакет помощи Киеву на сотни миллиардов евро. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро», — сказал Макрон в интервью газете La Tribune.
Президент Украины Владимир Зеленский после провальных переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме отправился в Великобританию. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер одобрил соглашение о выдаче займа Киеву на 3,3 млрд долларов и специально обнял Зеленского перед журналистами.
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