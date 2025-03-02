62-летний Лепс объявил дату свадьбы с 19-летней Кибой

Лепс заявил, что его свадьба состоится летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Лепс заявил, что свадьба с Авророй пройдет летом, но есть один нюанс
Лепс заявил, что свадьба с Авророй пройдет летом, но есть один нюанс Фото:

Российский певец Григорий Лепс планирует свадьбу с молодой возлюбленной — 19-летней Авророй Киба. Свадьба намечена на лето этого года. Об этом 62-летний артист заявил во время беседы с журналистами на музыкальной премии «Виктория».

«Летом мы поженимся, и сначала, как я думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи», — передает слова Лепса «Комсомольская правда». Певец отметил, что на свадьбу будут приглашены только самые близкие люди.

Лепс отметил, что пара пока не определилась с местом проживания. Также певец не уточнил, когда именно состоится свадьба.

Появление Григория Лепса и Авроры Кибы на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ вызвало множество обсуждений в общественности. В июле 2024 года Лепс открыто выразил свои чувства, уточнив, что их отношения выходят за рамки обычной дружбы.

В начале июня того же года он сделал предложение Авроре. Девушка, в свою очередь, поступила в колледж в Лондоне, обучение в котором обходится более чем в 1,7 миллиона рублей. Она также раскрыла, что они с Лепсом обращаются друг к другу уменьшительно-ласкательно, используя имена «змеюсик-лапусик».

Согласно словам певца, учеба его молодой возлюбленной в Лондоне «бьет по карману». Из-за чего Лепс поднял цены на свои выступления — за час исполнения песен он берет 11 миллионов рублей, передает «Национальная служба новостей».

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Российский певец Григорий Лепс планирует свадьбу с молодой возлюбленной — 19-летней Авророй Киба. Свадьба намечена на лето этого года. Об этом 62-летний артист заявил во время беседы с журналистами на музыкальной премии «Виктория». «Летом мы поженимся, и сначала, как я думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи», — передает слова Лепса «Комсомольская правда». Певец отметил, что на свадьбу будут приглашены только самые близкие люди. Лепс отметил, что пара пока не определилась с местом проживания. Также певец не уточнил, когда именно состоится свадьба. Появление Григория Лепса и Авроры Кибы на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ вызвало множество обсуждений в общественности. В июле 2024 года Лепс открыто выразил свои чувства, уточнив, что их отношения выходят за рамки обычной дружбы. В начале июня того же года он сделал предложение Авроре. Девушка, в свою очередь, поступила в колледж в Лондоне, обучение в котором обходится более чем в 1,7 миллиона рублей. Она также раскрыла, что они с Лепсом обращаются друг к другу уменьшительно-ласкательно, используя имена «змеюсик-лапусик». Согласно словам певца, учеба его молодой возлюбленной в Лондоне «бьет по карману». Из-за чего Лепс поднял цены на свои выступления — за час исполнения песен он берет 11 миллионов рублей, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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