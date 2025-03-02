62-летний Лепс объявил дату свадьбы с 19-летней Кибой

Российский певец Григорий Лепс планирует свадьбу с молодой возлюбленной — 19-летней Авророй Киба. Свадьба намечена на лето этого года. Об этом 62-летний артист заявил во время беседы с журналистами на музыкальной премии «Виктория».
«Летом мы поженимся, и сначала, как я думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи», — передает слова Лепса «Комсомольская правда». Певец отметил, что на свадьбу будут приглашены только самые близкие люди.
Лепс отметил, что пара пока не определилась с местом проживания. Также певец не уточнил, когда именно состоится свадьба.
Появление Григория Лепса и Авроры Кибы на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ вызвало множество обсуждений в общественности. В июле 2024 года Лепс открыто выразил свои чувства, уточнив, что их отношения выходят за рамки обычной дружбы.
В начале июня того же года он сделал предложение Авроре. Девушка, в свою очередь, поступила в колледж в Лондоне, обучение в котором обходится более чем в 1,7 миллиона рублей. Она также раскрыла, что они с Лепсом обращаются друг к другу уменьшительно-ласкательно, используя имена «змеюсик-лапусик».
Согласно словам певца, учеба его молодой возлюбленной в Лондоне «бьет по карману». Из-за чего Лепс поднял цены на свои выступления — за час исполнения песен он берет 11 миллионов рублей, передает «Национальная служба новостей».
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