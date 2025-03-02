ВС РФ ударили авиабомбами по расположению 127-й бригады ВСУ на границе ДНР

Российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай на границе ДНР и Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«В поселке Зеленый Гай, расположенном к северу от Нового Комара, наши войска ударили корректируемыми авиабомбами по расположению 127-й бригады ВСУ из Харькова», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС.
По словам Рогова, среди уничтоженной техники числятся более десяти танков, БМП Bradley, как минимум одна САУ Caesar и шесть бронемашин. Он уточнил, что в результате удара ликвидировано порядка 40 военных ВСУ, не менее 80 ранены.
Во время авиаудара были уничтожены два склада боеприпасов, в том числе с артиллерийскими снарядами для систем M777. Рогов отметил, что удар существенно ослабит противника в районе, где стыкуются три ключевых региона: ДНР, Запорожская и Днепропетровская области.
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