Ульянов: Россия выступает против размещения европейских миротворцев на Украине

Идея ввода европейских миротворцев на территорию Украины сомнительна. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам: во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал Ульянов в своем telegram-канале.
Отправка миротворческих сил на Украину будет способствовать поддержке Киева в продолжении военных действий. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Если решение все же будет принято, оно может превратить страну в новый Афганистан, считает газета The Telegraph. От идеи направлять своих бойцов на территорию Украины уже отказалась Румыния, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.