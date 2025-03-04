Ульянов: Россия выступает против размещения европейских миротворцев на Украине

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В беспристрастности миротворцев усомнился постпред России
В беспристрастности миротворцев усомнился постпред России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Идея ввода европейских миротворцев на территорию Украины сомнительна. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам: во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал Ульянов в своем telegram-канале.

Отправка миротворческих сил на Украину будет способствовать поддержке Киева в продолжении военных действий. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Если решение все же будет принято, оно может превратить страну в новый Афганистан, считает газета The Telegraph. От идеи направлять своих бойцов на территорию Украины уже отказалась Румыния, пишет «Национальная служба новостей».

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Идея ввода европейских миротворцев на территорию Украины сомнительна. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам: во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал Ульянов в своем telegram-канале. Отправка миротворческих сил на Украину будет способствовать поддержке Киева в продолжении военных действий. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Если решение все же будет принято, оно может превратить страну в новый Афганистан, считает газета The Telegraph. От идеи направлять своих бойцов на территорию Украины уже отказалась Румыния, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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