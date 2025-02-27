ОБСЕ может отправить миротворцев на Украину

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассматривает вопрос о размещении миротворцев или мониторинговой миссии на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи организации.
«ОБСЕ может отправить на Украину вооруженный миротворческий контингент, подобный контингентам ООН», — пояснили собеседники «Известий». Но это решение потребует согласия всех участников организации, включая Россию.
Сейчас на площадке ассамблеи не ведут предметных дискуссий о развертывании миротворческих формирований. На повестке — вопрос укрепления роли ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса.
Президент США Дональд Трамп считает необходимым отправку на Украину миротворцев из Европы, формат должен устроить все стороны. При этом Вашингтон не планирует использовать собственный военный контингент, пишет «Царьград». Москва выступает против развертывания на украинской земле европейских миротворческих сил.
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