В тюменском селе нашли смертельно опасную инфекцию

В селе Солобоево (Исетский район Тюменской области) объявлен карантин по бешенству. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. На территории нашли труп зараженной лисицы
«В селе Солобоево введен карантин по бешенству животных. В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 3 марта запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз восприимчивых животных и отлов диких зверей для зоопарков», — сообщили в инфоцентре.
Поводом для объявления карантина стал труп лисицы, который нашли на данной территории. Инфекцию нашли в анализах, отобранных у мертвого животного.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!