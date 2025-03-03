03 марта 2025

В тюменском селе нашли смертельно опасную инфекцию

В тюменском селе Солобоево объявлен карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карантин начался с 3 марта
Карантин начался с 3 марта Фото:

В селе Солобоево (Исетский район Тюменской области) объявлен карантин по бешенству. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. На территории нашли труп зараженной лисицы

«В селе Солобоево введен карантин по бешенству животных. В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 3 марта запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз восприимчивых животных и отлов диких зверей для зоопарков», — сообщили в инфоцентре.

Поводом для объявления карантина стал труп лисицы, который нашли на данной территории. Инфекцию нашли в анализах, отобранных у мертвого животного.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Солобоево (Исетский район Тюменской области) объявлен карантин по бешенству. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. На территории нашли труп зараженной лисицы «В селе Солобоево введен карантин по бешенству животных. В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 3 марта запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз восприимчивых животных и отлов диких зверей для зоопарков», — сообщили в инфоцентре. Поводом для объявления карантина стал труп лисицы, который нашли на данной территории. Инфекцию нашли в анализах, отобранных у мертвого животного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...