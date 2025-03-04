Проверки, иск, суды: хроника ликвидации фонда Ройзмана*

Суды по делу о ликвидации фонда Ройзмана* пройдут в трех инстанциях

04 марта 2025 в 19:07 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман (признан иноагентом) назвал себя активным волонтером фонда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Днем 4 марта стало известно, что Главное управление министерства юстиции по Свердловской области подало иск о ликвидации благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Причиной стали выявленные нарушения в ходе внезапной прошлогодней проверки. В самой организации обвинения в свой адрес называют ложными и готовятся оспорить решение ведомства. Подробнее об этом, — в сбойке URA.RU. О претензиях к фонду стало известно в декабре прошлого года. Тогда журналист Ксения Собчак заявила, что проверкой занимаются сотрудники ФСБ. По ее словам, силовики искали финансовые махинации в организации. Источник URA.RU в силовой среде говорил, что чекисты непосредственно в проверке не участвуют. В фонде работали полицейские — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывали в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги. Новость по теме Фонд Ройзмана* оплатил ремонт его машины после ДТП и делал вклад в банке Сотрудники областного управления минюста инициировали проверку 30 сентября 2024 года. Она продлилась 20 дней. В ходе нее выявлено девять нарушений. Фонд обвинили в получении нерегистрируемых доходов от иностранных источников, нецелевом израсходовании бюджета (якобы часть средств ушла на ремонт авто Ройзмана), отсутствии сметы на ряд благотворительных программ («Адресная помощь» вообще якобы не утверждена руководством фонда). Кроме того, представители фонда не уведомили уполномоченный орган о смене адреса юрлица, имущество организации использовалось не по назначению, уставная деятельность осуществляется не в полном объеме. «Нарушение положений п. 4 ст. 16 ФЗ №135 „О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)“. В организации в проверяемом периоде действовали органы, не предусмотренные уставом, что является нарушением п. 2 ст. 14 ФЗ №7 „О некоммерческих организациях“», — так описаны два последних нарушения в отчете по итогам проверки. Он опубликован в едином реестре Генпрокуратуры. Гендиректора фонда Светлана Косолапова заявила URA.RU, что проверка «прошла с грубыми нарушениями». Организация подала встречный иск о признании решения о ликвидации недействительным. Арбитражный суд Свердловской области пока заморозил движение по рассмотрению иска. Претензия фонда была составлена с ошибками. Представителям дали срок до 7 марта, чтобы все устранить. Кроме того, фонд подал жалобу в Кировский райсуд. Евгений Ройзман (признан иноагентом) считает обвинения в адрес фонда необоснованными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сам Ройзман заявил, что «последняя проверка не выявила значимых нарушений, но акт был составлен откровенно с искажением истинного состояния дел». «Получив акт, фонд обратился в суды, чтобы опротестовать и опровергнуть содержащиеся ложные выводы. В ответ управление минюста вышло в суд с требованием о ликвидации фонда. Надеюсь, суды будут открытые и все смогут понять истинные причины происходящего», — сказал он интернет-газете «Вечерние ведомости». Особенно он выделил два обвинения. Первый — о нецелевом использовании средств. «Якобы фонд должен требовать от обратившихся справку, что семья малоимущая. В уставе у нас написано, что мы помогаем всем, попавшим в сложную ситуацию. Богатые тоже плачут. Например, семья Бахтиных тоже не малоимущая, но им надо помогать», — сказал он порталу 66.ru. Второй — обвинения в присвоении миллионов, сохранившихся на счету фонда. «Это народные деньги, у нас съемное помещение, средние зарплаты по городу, нет даже водителя. Мы — самый крупный фонд в стране, поэтому всегда прозрачная отчетность. Фонд работает на пожертвования простых людей и действительно является народным. Я никогда не получал там зарплату и не оказывал влияния на распределение средств», — добавил Ройзман. По словам бывшего мэра, фонд участвовал в спасении детей со СМА и другими сложными заболеваниями. За 2023 год он оказал помощи на 52 млн рублей. Организация работает на пожертвования обычных горожан. Источник URA.RU предположил, что под проверку фонд мог попасть по наводке кого-то из обращавшихся за помощью. Ройзман (иноагент) активно помогает нуждающимся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заседание в Октябрьском райсуде по иску о ликвидации состоится в начале апреля. Ответчиком от фонда будет Косолапова. Заинтересованными лицами в судебной картотеке значатся художник Салават Фазлитдинов и бывший президент «Города без наркотиков» Сергей Щипачев. Ройзман не числится сотрудником фонда. Себя он назвал одним из основных волонтеров, не влияющего на распределение помощи. Сейчас бывший политик максимально не публичен. Такую стратегию поведения он выбрал после уголовного дела по статье о дискредитации российской армии. В мае 2023-го Ройзман чудом избежал реального срока и отделался штрафом в 260 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 4 марта стало известно, что Главное управление министерства юстиции по Свердловской области подало иск о ликвидации благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Причиной стали выявленные нарушения в ходе внезапной прошлогодней проверки. В самой организации обвинения в свой адрес называют ложными и готовятся оспорить решение ведомства. Подробнее об этом, — в сбойке URA.RU. О претензиях к фонду стало известно в декабре прошлого года. Тогда журналист Ксения Собчак заявила, что проверкой занимаются сотрудники ФСБ. По ее словам, силовики искали финансовые махинации в организации. Источник URA.RU в силовой среде говорил, что чекисты непосредственно в проверке не участвуют. В фонде работали полицейские — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывали в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги. Сотрудники областного управления минюста инициировали проверку 30 сентября 2024 года. Она продлилась 20 дней. В ходе нее выявлено девять нарушений. Фонд обвинили в получении нерегистрируемых доходов от иностранных источников, нецелевом израсходовании бюджета (якобы часть средств ушла на ремонт авто Ройзмана), отсутствии сметы на ряд благотворительных программ («Адресная помощь» вообще якобы не утверждена руководством фонда). Кроме того, представители фонда не уведомили уполномоченный орган о смене адреса юрлица, имущество организации использовалось не по назначению, уставная деятельность осуществляется не в полном объеме. «Нарушение положений п. 4 ст. 16 ФЗ №135 „О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)“. В организации в проверяемом периоде действовали органы, не предусмотренные уставом, что является нарушением п. 2 ст. 14 ФЗ №7 „О некоммерческих организациях“», — так описаны два последних нарушения в отчете по итогам проверки. Он опубликован в едином реестре Генпрокуратуры. Гендиректора фонда Светлана Косолапова заявила URA.RU, что проверка «прошла с грубыми нарушениями». Организация подала встречный иск о признании решения о ликвидации недействительным. Арбитражный суд Свердловской области пока заморозил движение по рассмотрению иска. Претензия фонда была составлена с ошибками. Представителям дали срок до 7 марта, чтобы все устранить. Кроме того, фонд подал жалобу в Кировский райсуд. Сам Ройзман заявил, что «последняя проверка не выявила значимых нарушений, но акт был составлен откровенно с искажением истинного состояния дел». «Получив акт, фонд обратился в суды, чтобы опротестовать и опровергнуть содержащиеся ложные выводы. В ответ управление минюста вышло в суд с требованием о ликвидации фонда. Надеюсь, суды будут открытые и все смогут понять истинные причины происходящего», — сказал он интернет-газете «Вечерние ведомости». Особенно он выделил два обвинения. Первый — о нецелевом использовании средств. «Якобы фонд должен требовать от обратившихся справку, что семья малоимущая. В уставе у нас написано, что мы помогаем всем, попавшим в сложную ситуацию. Богатые тоже плачут. Например, семья Бахтиных тоже не малоимущая, но им надо помогать», — сказал он порталу 66.ru. Второй — обвинения в присвоении миллионов, сохранившихся на счету фонда. «Это народные деньги, у нас съемное помещение, средние зарплаты по городу, нет даже водителя. Мы — самый крупный фонд в стране, поэтому всегда прозрачная отчетность. Фонд работает на пожертвования простых людей и действительно является народным. Я никогда не получал там зарплату и не оказывал влияния на распределение средств», — добавил Ройзман. По словам бывшего мэра, фонд участвовал в спасении детей со СМА и другими сложными заболеваниями. За 2023 год он оказал помощи на 52 млн рублей. Организация работает на пожертвования обычных горожан. Источник URA.RU предположил, что под проверку фонд мог попасть по наводке кого-то из обращавшихся за помощью. Заседание в Октябрьском райсуде по иску о ликвидации состоится в начале апреля. Ответчиком от фонда будет Косолапова. Заинтересованными лицами в судебной картотеке значатся художник Салават Фазлитдинов и бывший президент «Города без наркотиков» Сергей Щипачев. Ройзман не числится сотрудником фонда. Себя он назвал одним из основных волонтеров, не влияющего на распределение помощи. Сейчас бывший политик максимально не публичен. Такую стратегию поведения он выбрал после уголовного дела по статье о дискредитации российской армии. В мае 2023-го Ройзман чудом избежал реального срока и отделался штрафом в 260 тысяч рублей.