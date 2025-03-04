04 марта 2025

Что известно о пожаре в тюменском банном комплексе «Городские парильни»

Спасатели покинули тюменский банный комплекс «Городские парильни», где был пожар
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Городские парильни» загорелись в Тюмени вечером 4 марта
«Городские парильни» загорелись в Тюмени вечером 4 марта Фото:

Сотрудники МЧС покинули место пожара в тюменском комплексе «Городские парильни». Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU Владислав Усов. По его словам, спасатели закончили работу на месте ЧП.

«Сотрудники МЧС закончили работу на месте происшествия. Пожар был локализован и ликвидирован, конструкции здания пролиты для того, чтобы не допустить нового возгорания», — отметил журналист агентства.

Когда начался пожар в «Городских парильнях»

По словам очевидцев, пожар в банном комплексе «Городские парильни», который находится в Тюмени по адресу ул. Полевая, 28, начался в восьмом часу вечера 4 марта. В это время из-под крыши здания повалил густой дым. К месту ЧП оперативно прибыли четыре спецавтомобиля МЧС.

Как развивались события

Ближе к ночи стало известно о том, что огонь перекинулся на третий этаж и крышу здания. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. Для его тушения привлекли дополнительные силы МЧС. В ведомстве сразу отметили, что пострадавших в результате ЧП нет: сотрудники и посетители банного комплекса самостоятельно покинули здание, едва почувствовав запах дыма.

Ситуация с пожаром по данным на 5 марта

К утру 5 марта огонь был потушен. Спасатели начали заниматься проливкой и разбором конструкций здания, чтобы не допустить новых очагов возгорания. Ближе к 11:00 основные расчеты спасателей покинули ул. Полевую, 8. На месте остались дознаватели МЧС, которые устанавливают причины ЧП.

Что будет с банным комплексом после пожара

«Городские парильни» принадлежат компании «Аврора», у которой похожие комплексы есть также в Кургане и Уфе. В беседе с URA.RU представители организации заявили, что заведение продолжит свою работу [после ремонта]. При этом, жители Тюмени смогут вернуть деньги за сертификаты, которые они ранее приобрели для посещения комплекса. Однако для этого понадобится какое-то время.  

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Сотрудники МЧС покинули место пожара в тюменском комплексе «Городские парильни». Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU Владислав Усов. По его словам, спасатели закончили работу на месте ЧП. «Сотрудники МЧС закончили работу на месте происшествия. Пожар был локализован и ликвидирован, конструкции здания пролиты для того, чтобы не допустить нового возгорания», — отметил журналист агентства. Когда начался пожар в «Городских парильнях» По словам очевидцев, пожар в банном комплексе «Городские парильни», который находится в Тюмени по адресу ул. Полевая, 28, начался в восьмом часу вечера 4 марта. В это время из-под крыши здания повалил густой дым. К месту ЧП оперативно прибыли четыре спецавтомобиля МЧС. Как развивались события Ближе к ночи стало известно о том, что огонь перекинулся на третий этаж и крышу здания. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. Для его тушения привлекли дополнительные силы МЧС. В ведомстве сразу отметили, что пострадавших в результате ЧП нет: сотрудники и посетители банного комплекса самостоятельно покинули здание, едва почувствовав запах дыма. Ситуация с пожаром по данным на 5 марта К утру 5 марта огонь был потушен. Спасатели начали заниматься проливкой и разбором конструкций здания, чтобы не допустить новых очагов возгорания. Ближе к 11:00 основные расчеты спасателей покинули ул. Полевую, 8. На месте остались дознаватели МЧС, которые устанавливают причины ЧП. Что будет с банным комплексом после пожара «Городские парильни» принадлежат компании «Аврора», у которой похожие комплексы есть также в Кургане и Уфе. В беседе с URA.RU представители организации заявили, что заведение продолжит свою работу [после ремонта]. При этом, жители Тюмени смогут вернуть деньги за сертификаты, которые они ранее приобрели для посещения комплекса. Однако для этого понадобится какое-то время.  
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