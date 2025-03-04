04 марта 2025

Выбитые стекла и замерзшие лужи: как сейчас выглядят сгоревшие «Городские парильни». Фоторепортаж

В «Городских парильнях» в Тюмени выгорели 800 квадратных метров здания
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар локализирован на площади 800 квадратных метров
Пожар локализирован на площади 800 квадратных метров Фото:
новость из сюжета
В Тюмени загорелся банный комплекс «Городские парильни»

В Тюмени, в восьмом часу вечера 4 мая, загорелись местные «Городские парильни» на улице Полевой, 28. Огнеборцы тушили возгорание всю ночь. В конечном итоге пожар удалось локализовать, однако здание пострадало. Сильнее всего пожар бушевал на верхних этажах. Как сейчас выглядит банный комплекс — в фоторепортаже URA.RU.

На месте происшествия с самого утра работает большая группа специалистов МЧС. Также к 10:00 у здания находились пять единиц пожарной техники. К этому моменту пожар был локализован и в «Парильнях» проводили проливку. Из-за этого на территории вокруг здания возникло море обледеневшей воды. По словам специалистов МЧС, здесь сейчас проводят разбор конструкций, а также работают дознаватели.

В момент пожара в «Городских парильнях» все находящиеся внутри люди смогли самостоятельно покинуть горящее помещение. О пострадавших не сообщается.

Как ранее писало URA.RU, банный комплекс готовится вернуть средства за купленные сертификаты на посещение. Сотрудники организации подчеркнули, что планируют вновь запустить работу зоны отдыха. Однако, им потребуется время на восстановление здания. 

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В Тюмени, в восьмом часу вечера 4 мая, загорелись местные «Городские парильни» на улице Полевой, 28. Огнеборцы тушили возгорание всю ночь. В конечном итоге пожар удалось локализовать, однако здание пострадало. Сильнее всего пожар бушевал на верхних этажах. Как сейчас выглядит банный комплекс — в фоторепортаже URA.RU. На месте происшествия с самого утра работает большая группа специалистов МЧС. Также к 10:00 у здания находились пять единиц пожарной техники. К этому моменту пожар был локализован и в «Парильнях» проводили проливку. Из-за этого на территории вокруг здания возникло море обледеневшей воды. По словам специалистов МЧС, здесь сейчас проводят разбор конструкций, а также работают дознаватели. В момент пожара в «Городских парильнях» все находящиеся внутри люди смогли самостоятельно покинуть горящее помещение. О пострадавших не сообщается. Как ранее писало URA.RU, банный комплекс готовится вернуть средства за купленные сертификаты на посещение. Сотрудники организации подчеркнули, что планируют вновь запустить работу зоны отдыха. Однако, им потребуется время на восстановление здания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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