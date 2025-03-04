В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух цыган Платона Гомана и Льва Шадрина, которые обманули мать погибшего участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. На полученную за смерть сына выплату женщина хотела отремонтировать дом, но представители диаспоры забрали деньги и пропали, рассказала она на приеме у Генпрокурора РФ Игоря Краснова.
«Окончено расследование уголовного дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в сфере предоставления строительных услуг. От действий фигурантов пострадало десять жителей Челябинской области, сумма ущерба составила не менее 6,3 миллиона рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жертвой также стала мать погибшего участника СВО.
На скамью подсудимых отправятся Платон Гоман и Лев Шадрин, представители цыганской диаспоры. Они предлагали услуги по строительству домов, не имея специализированного образования.
Клиенты отдавали мошенникам аванс, с которым они пропадали. Людям мужчины сообщали, что заняты на другом объекте, либо по семейным обстоятельствам или из-за плохой погоды никак не могут начать строительство дома. В других случаях они проводили работы, но покупали низкокачественные строительные материалы. Наложен арест на их имущество на сумму 2,2 миллиона рублей, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Одной из жертв цыган стала мать погибшего участника СВО из Варненского района. Женщина перевела мошенникам полтора миллиона рублей за ремонтные работы. Деньги она получила от государства за смерть сына в ходе спецоперации.
Пострадавшая смогла попасть на личный прием к Генпрокурору РФ Игорю Краснову, который посетил Челябинскую область с рабочим визитом в ноябре 2024 года. Краснов потребовал немедленно задержать подозреваемого, и выплатить матери деньги обратно.
На следующий день Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО Гомана. Вслед за ним под стражу отправили и его подельника Шадрина.
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