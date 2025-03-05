05 марта 2025

В ЯНАО отбирают подрядчиков для проведения капремонта в жилых домах

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом сезоне проведут 149 капремонтов в домах округа
В этом сезоне проведут 149 капремонтов в домах округа Фото:

В муниципалитетах Ямала начали отбирать подрядные организации, которые будут проводить капитальный ремонт жилого фонда. В 2025 году более 260 многоквартирных домов вошли в региональную программу, сообщает окружное правительство.

«Сейчас муниципалитеты проводят отбор подрядных организаций для дальнейшего заключения договоров. Ближе к маю подрядчики начнут завоз строительных материалов и приступят к выполнению работ. Основную их часть должны завершить летом, до конца года — сдать полностью готовые объекты», — говорится в релизе окружных властей, опубликованном на официальном сайте.

В 2025 году более 260 многоквартирных домов вошли в региональную программу капремонта. В этом сезоне проведут 149 капремонтов и разработают проекты для 124 объектов, реализация которых начнется в следующем году. Работы оплачиваются за счет региональной субсидии без дополнительных взносов собственников, подчеркивает источник. 

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Мирный в Новом Уренгое жилой дом не ремонтировали 20 лет. Управляющей компанией дома является «Уренгойжилсервис».

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В муниципалитетах Ямала начали отбирать подрядные организации, которые будут проводить капитальный ремонт жилого фонда. В 2025 году более 260 многоквартирных домов вошли в региональную программу, сообщает окружное правительство. «Сейчас муниципалитеты проводят отбор подрядных организаций для дальнейшего заключения договоров. Ближе к маю подрядчики начнут завоз строительных материалов и приступят к выполнению работ. Основную их часть должны завершить летом, до конца года — сдать полностью готовые объекты», — говорится в релизе окружных властей, опубликованном на официальном сайте. В 2025 году более 260 многоквартирных домов вошли в региональную программу капремонта. В этом сезоне проведут 149 капремонтов и разработают проекты для 124 объектов, реализация которых начнется в следующем году. Работы оплачиваются за счет региональной субсидии без дополнительных взносов собственников, подчеркивает источник.  Ранее сообщалось, что в микрорайоне Мирный в Новом Уренгое жилой дом не ремонтировали 20 лет. Управляющей компанией дома является «Уренгойжилсервис».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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