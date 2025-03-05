В ЯНАО отбирают подрядчиков для проведения капремонта в жилых домах

В муниципалитетах Ямала начали отбирать подрядные организации, которые будут проводить капитальный ремонт жилого фонда. В 2025 году более 260 многоквартирных домов вошли в региональную программу, сообщает окружное правительство.
«Сейчас муниципалитеты проводят отбор подрядных организаций для дальнейшего заключения договоров. Ближе к маю подрядчики начнут завоз строительных материалов и приступят к выполнению работ. Основную их часть должны завершить летом, до конца года — сдать полностью готовые объекты», — говорится в релизе окружных властей, опубликованном на официальном сайте.
В 2025 году более 260 многоквартирных домов вошли в региональную программу капремонта. В этом сезоне проведут 149 капремонтов и разработают проекты для 124 объектов, реализация которых начнется в следующем году. Работы оплачиваются за счет региональной субсидии без дополнительных взносов собственников, подчеркивает источник.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Мирный в Новом Уренгое жилой дом не ремонтировали 20 лет. Управляющей компанией дома является «Уренгойжилсервис».
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