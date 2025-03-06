Путин сблизился с Токаевым после совместной операции Украины и Европы

Президент Владимир Путин сблизился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым после совместной операции Украины и Европы. Главы государств обсудили по телефону развитие проектов в сфере энергетике и других сферах. Как объяснили эксперты URA.RU, лидеров объединило желание как можно скорее восстановить совместную нефтяную инфраструктуру, пострадавшую из-за недавней атаки ВСУ, осуществленной, по словам Путина, при помощи Запада. Общая проблема лишь открыла новые возможности.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в ноябре 2024 года», — говорится в сообщении Кремля.
Разговор Путина и Токаева стал реакцией на удар дронов ВСУ по совместной энергетической инфраструктуре России и Казахстана, заявил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. Украинские дроны 17 февраля атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопровода, по которому идет экспорт казахстанской нефти. НПС получила серьезные повреждения. Как отмечал 19 февраля Путин, атака ВСУ выглядит как скоординированная с Европой акция.
“Эта тема касается и Казахстана, и России. Каспийский трубопровод — основное экспортное направление казахстанской нефти. Вопрос скорейшего восстановления станции — один из предметов для переговоров президентов”, — заявил собеседник URA.RU.
Москва и Астана настроены на энергетическое сотрудничество и по другим проектам, добавил Притчин. «Росатом» вошел в число кандидатов на строительство АЭС в Казахстане, «Интер Рао» построит три ТЭЦ, а «Газпром» — распределительную сеть на севере страны, рассказал эксперт.
Европа стремится «обновить диалог» с Центральной Азией, выйти на какую-то совместную работу, в том числе по энергетике, отметила доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко. Пока «у нынешней Европы потенциала для этого недостаточно», но Путин не дожидается появления новых конкурентов в этом регионе и уже продвигает выгодные России проекты, добавила собеседница URA.RU.
Президенту также потребовалось сверить часы с «ключевым партнером» России на фоне грядущих геополитических изменений после начала диалога между Москвой и Вашингтоном, продолжила политолог. «Сейчас стоит вопрос о том, как может развиваться уже постконфликтное мироустройство с учетом текущих реалий. Это касается и Казахстана, который пытается держать баланс, выстраивать довольно гибкую внешнеполитическую линию, сохраняя очень тесные связи с Россией, но в то же время поддерживая развитие отношений с западными странами», — объяснила Войко.
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