Путин: атака на КТК выглядит как совместная акция ВСУ и Европы

Атака ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) выглядит как скоординированная с Европой акция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Атака на КТК выглядит как скоординированные с Европой действия [Украины]», — сообщил Владимир Путин в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. По его словам, Украина не могла самостоятельно организовать такую атаку, а данные космической разведки для удара она могла получить только от Запада. При этом российских ПВО на объекте не было, поскольку он считается международным.
Глава государства отметил, что удар по КТК скажется на мировых энергорынках и спровоцирует стабильно высокие цены на энергоносители на мировом рынке, потребители в этом не заинтересованы. Россия, по словам президента, получает только «пять копеек» с транзита по КТК, вся перегоняемая по нему нефть принадлежит компаниям США и Европы, а пострадавшее из-за атаки оборудование — западное, и восстановить его быстро не получится.
Ранее стало известно, что расположенная на Кубани нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» получила серьёзные повреждения в результате атаки семи украинских беспилотников. Об этом пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.