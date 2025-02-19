Путин усмотрел связь между атакой на КТК и новыми санкциями против РФ

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что недавние атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и последующие санкции Европейского союза в отношении России связаны между собой. Об этом он заявил во время встречи с журналистами на заводе по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
«Кстати говоря, мы только что сказали, что европейцы продлили санкции в отношении России, в том числе конкретно речь идет о невозможности поставок нам западного оборудования в сфере нефте- и газодобы. Что это значит? Это значит, что два дня назад украинские вооруженные силы нанесли удар, а через два дня европейцы объявили о том, что отремонтировать эту станцию невозможно, потому что основное оборудование европейского производства, в том числе немецкой компании Siemens», — заявил Путин, его слова приводит ТАСС.
Путин подчеркнул, что санкции осложнили процесс ремонта оборудования, увеличив сроки его поставки и ремонта. Он указал, что даже если бы оборудование было доставлено в ближайшие дни, на его установку и наладку ушло бы от полутора до двух месяцев. Теперь же, по его словам, поставка оборудования может и вовсе не состояться.
Кропоткинская нефтеперекачивающая станция, принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму, 17 февраля была атакована при помощи беспилотников и временно прекратила свою работу. В результате атаки, для которой использовались семь дронов оборудованных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, станция получила значительные повреждения.
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