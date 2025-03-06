В ГИБДД предупредили тюменцев об опасности на трассе

В Тобольском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сильного снега и метели ухудшилась дорожная обстановка. Госавтоинспекция региона предупредила водителей, что местами дорожное покрытие очень скользкое.
«ложные погодные условия на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области: идет сильный снег, метель. Местами дорога скользкая», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В администрации района сообщили, что особо сложная обстановка на 236-м и 254-м километрах трассы. Там движение контролируют инспекторы ДПС совместно с дорожными службами.
В Тюмени на фоне неустойчивой погоды и скользких дорог резко увеличилось количество аварий. Так 6 марта в городе произошло три ДТП, одно из которых — массовое.
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