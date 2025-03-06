В ГИБДД предупредили тюменцев об опасности на трассе

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Обстановку осложняет метель и сильный снегопад
Обстановку осложняет метель и сильный снегопад Фото:

В Тобольском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сильного снега и метели ухудшилась дорожная обстановка. Госавтоинспекция региона предупредила водителей, что местами дорожное покрытие очень скользкое.

«ложные погодные условия на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области: идет сильный снег, метель. Местами дорога скользкая», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В администрации района сообщили, что особо сложная обстановка на 236-м и 254-м километрах трассы. Там движение контролируют инспекторы ДПС совместно с дорожными службами.

В Тюмени на фоне неустойчивой погоды и скользких дорог резко увеличилось количество аварий. Так 6 марта в городе произошло три ДТП, одно из которых — массовое.

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В Тобольском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сильного снега и метели ухудшилась дорожная обстановка. Госавтоинспекция региона предупредила водителей, что местами дорожное покрытие очень скользкое. «ложные погодные условия на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области: идет сильный снег, метель. Местами дорога скользкая», — сообщается в telegram-канале ведомства. В администрации района сообщили, что особо сложная обстановка на 236-м и 254-м километрах трассы. Там движение контролируют инспекторы ДПС совместно с дорожными службами. В Тюмени на фоне неустойчивой погоды и скользких дорог резко увеличилось количество аварий. Так 6 марта в городе произошло три ДТП, одно из которых — массовое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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