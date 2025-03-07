07 марта 2025

Мошенники используют 8 марта, чтобы обмануть жителей ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцев пытаются обмануть фейковыми акциями
Ямальцев пытаются обмануть фейковыми акциями Фото:

В ЯНАО начали появляться фейковые интернет-магазины с цветами и подарками к 8 марта по большим скидкам. Мошенники рассылают сообщения с акциями и бесплатными призами, но в итоге ямальцы теряют деньги и данные, сообщили в департаменте региональной безопасности.

«Мошенники в преддверии 8 марта начали создавать фейковые интернет-магазины с заманчивыми скидками на цветы и подарки, рассылают объявления о фейковых акциях и розыгрышах. Жертвам приходят сообщения или письма о якобы бесплатных подарках от известных брендов, но для их получения требуется перейти по ссылке и ввести личные данные или оплатить „доставку“. В результате люди теряют деньги или становятся жертвами кражи данных», — написано в telegram-канале ведомства.

Чтобы избежать мошенников, ямальцам советуют проверять достоверность акций и не переходить по подозрительным ссылкам. Также стоит оплачивать покупки только на проверенных сайтах и не сообщать никому кому коды из СМС.

Ранее учеников одной из школ Салехарда фейковые медсестры звали на медосмотры и просили назвать последние цифры входящего звонка. Детей уберегла от неприятностей осторожность.

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В ЯНАО начали появляться фейковые интернет-магазины с цветами и подарками к 8 марта по большим скидкам. Мошенники рассылают сообщения с акциями и бесплатными призами, но в итоге ямальцы теряют деньги и данные, сообщили в департаменте региональной безопасности. «Мошенники в преддверии 8 марта начали создавать фейковые интернет-магазины с заманчивыми скидками на цветы и подарки, рассылают объявления о фейковых акциях и розыгрышах. Жертвам приходят сообщения или письма о якобы бесплатных подарках от известных брендов, но для их получения требуется перейти по ссылке и ввести личные данные или оплатить „доставку“. В результате люди теряют деньги или становятся жертвами кражи данных», — написано в telegram-канале ведомства. Чтобы избежать мошенников, ямальцам советуют проверять достоверность акций и не переходить по подозрительным ссылкам. Также стоит оплачивать покупки только на проверенных сайтах и не сообщать никому кому коды из СМС. Ранее учеников одной из школ Салехарда фейковые медсестры звали на медосмотры и просили назвать последние цифры входящего звонка. Детей уберегла от неприятностей осторожность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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