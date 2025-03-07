Bloomberg: Путин выдвинул новое условие по Украине

08 марта 2025 в 05:27 Размер текста - 17 +

Путин готов сесть за стол переговоров по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для достижения согласия по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия настаивает на необходимости определения критериев возможной миротворческой миссии. В частности, какие страны смогут принять участие в ней. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Первым шагом к рассмотрению вопроса о перемирии стало предложение России, озвученное на переговорах в Саудовской Аравии. Чтобы договориться о прекращении боевых действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов мирного соглашения. Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие», — пишет Bloomberg. Источники отмечают, что Россия выступает против размещения войск НАТО и европейских военных на территории Украины. Там подчеркнули, что Кремль будет настаивать на определении форматов возможной миротворческой миссии, включая договоренности о том, какие страны будут участвовать. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению главы МИД РФ Сергей Лаврова, планы Евросоюза по отправке своих миротворцев на Украину не что иное, как подстрекательство киевского режима к продолжению боевых действий. По словам официального представителя ведомтсва Марии Захаровой, никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы, для урегулирования на Украине нужны твердые договоренности. В то же время постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что идея ввода европейских миротворцев на территорию Украины сомнительна. Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть именно беспристрастными, заявил политик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для достижения согласия по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия настаивает на необходимости определения критериев возможной миротворческой миссии. В частности, какие страны смогут принять участие в ней. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Первым шагом к рассмотрению вопроса о перемирии стало предложение России, озвученное на переговорах в Саудовской Аравии. Чтобы договориться о прекращении боевых действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов мирного соглашения. Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие», — пишет Bloomberg. Источники отмечают, что Россия выступает против размещения войск НАТО и европейских военных на территории Украины. Там подчеркнули, что Кремль будет настаивать на определении форматов возможной миротворческой миссии, включая договоренности о том, какие страны будут участвовать. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению главы МИД РФ Сергей Лаврова, планы Евросоюза по отправке своих миротворцев на Украину не что иное, как подстрекательство киевского режима к продолжению боевых действий. По словам официального представителя ведомтсва Марии Захаровой, никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы, для урегулирования на Украине нужны твердые договоренности. В то же время постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что идея ввода европейских миротворцев на территорию Украины сомнительна. Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть именно беспристрастными, заявил политик.