07 марта 2025

Bloomberg: Путин выдвинул новое условие по Украине

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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин готов сесть за стол переговоров по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для достижения согласия по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия настаивает на необходимости определения критериев возможной миротворческой миссии. В частности, какие страны смогут принять участие в ней. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Первым шагом к рассмотрению вопроса о перемирии стало предложение России, озвученное на переговорах в Саудовской Аравии. Чтобы договориться о прекращении боевых действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов мирного соглашения. Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие», — пишет Bloomberg.

Источники отмечают, что Россия выступает против размещения войск НАТО и европейских военных на территории Украины. Там подчеркнули, что Кремль будет настаивать на определении форматов возможной миротворческой миссии, включая договоренности о том, какие страны будут участвовать.

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению главы МИД РФ Сергей Лаврова, планы Евросоюза по отправке своих миротворцев на Украину не что иное, как подстрекательство киевского режима к продолжению боевых действий. По словам официального представителя ведомтсва Марии Захаровой, никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы, для урегулирования на Украине нужны твердые договоренности.

В то же время постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что идея ввода европейских миротворцев на территорию Украины сомнительна. Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть именно беспристрастными, заявил политик.

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Для достижения согласия по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия настаивает на необходимости определения критериев возможной миротворческой миссии. В частности, какие страны смогут принять участие в ней. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Первым шагом к рассмотрению вопроса о перемирии стало предложение России, озвученное на переговорах в Саудовской Аравии. Чтобы договориться о прекращении боевых действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов мирного соглашения. Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие», — пишет Bloomberg. Источники отмечают, что Россия выступает против размещения войск НАТО и европейских военных на территории Украины. Там подчеркнули, что Кремль будет настаивать на определении форматов возможной миротворческой миссии, включая договоренности о том, какие страны будут участвовать. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению главы МИД РФ Сергей Лаврова, планы Евросоюза по отправке своих миротворцев на Украину не что иное, как подстрекательство киевского режима к продолжению боевых действий. По словам официального представителя ведомтсва Марии Захаровой, никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы, для урегулирования на Украине нужны твердые договоренности. В то же время постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что идея ввода европейских миротворцев на территорию Украины сомнительна. Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть именно беспристрастными, заявил политик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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